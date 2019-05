GBC: Der ADAC konnte in einem Langzeittest die Wirksamkeit von BNOxSystemen nachweisen. Somit könnten mit Ihren Nachrüstsystemen also Dieselfahrzeuge den Fahrverboten in Innenstädten entgehen. Welche Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden, damit das BNOx-System in Deutschland effektiv vertrieben werden kann?



Marcus Hausser: Richtig. Bei Bussen setzen wir die BNOx-Technologie ja nun schon länger ein und der ADAC-Test hat klar gezeigt, dass dies auch beim PKW möglich ist. Der rechtliche Rahmen wurde nun endlich geschaffen, seit Januar diesen Jahres haben wir eine klare Verordnung auf dem Tisch, die auch die technischen Anforderungen an ein Nachrüstsystem verbindlich definiert. Unser PKW System wird aktuell auf die sogenannte ABE-Zulassung durch das Kraftfahrtbundesamt vorbereitet. Dazu sind noch einige weitere Tests zum Beispiel durch den TÜV notwendig, die wir in wenigen Wochen abgeschlossen haben werden. Nach der Erteilung der ABE steht dann also dem Vertrieb der BNOx-Systeme für PKW im 2. Halbjahr nichts mehr im Wege.



GBC: Werden Sie sich auf bestimmte Fahrzeugtypen konzentrieren, wenn es zum Rollout kommt oder können Sie das BNOx-System theoretisch an allen Modellen installieren?



Marcus Hausser: Wir werden uns anfangs natürlich auf die Volumenmodelle konzentrieren, um möglichst schnell hohe Stückzahlen zu erreichen. Durch die Plattformstrategie der Fahrzeughersteller können wir jedoch dann unser System auch zügig für weitere Modelle ausrollen, so dass wir innerhalb kurzer Zeit davon ausgehen, eine sehr breite Marktabdeckung sicher zu stellen. Das Herzstück, der BNOx-Generator sieht dabei übrigens immer gleich aus und muss nicht angepasst werden. Auf diese Weise erreichen wir hier gleich zu Anfang interessante Volumen. Auch hilft uns die Bereitschaft der Hersteller, allen voran Daimler, aber auch Volkswagen, uns den Zugriff auf bereits vorhandene Komponenten und deren Lieferanten zu ermöglichen. So nutzen wir deren Kompetenz beim Einkauf der großen Stückzahlen auf der einen Seite und bringen unsere Expertise bei der Nachrüstung mit hoch performanten Nachrüstsystemen auf der anderen Seite ein. In dieser Kombination können wir sehr vielen Fahrzeugbesitzern helfen, drohende Fahrverbote zu umgehen und den Wertverfall der eigenen Fahrzeuge zu bremsen.



GBC: Herr Hausser, vielen Dank für das Gespräch. (Analyse vom 06.05.2019)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - GBC Managementinterview mit Marcus Hausser, Vorstand der Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA):: Wir wurden gerade von Skania in UK offiziell als Partner für deren Retrofit-Programm für Busse vorgestellt. Auch mit weiteren OEMs sind wir zu diesem Thema in engen Gesprächen. Außerdem bauen wir unseren Vertrieb weiter aus, um noch stärker vor Ort bei den Entscheidern in den Städten und Kommunen präsent zu sein. Von daher gehe ich davon aus, dass wir hier weiteres Potenzial erschließen werden.: Wir haben uns über die Jahre einen sehr guten Ruf in UK erarbeitet. Schon bei der Euro IV Umrüstung vor einigen Jahren konnten wir sehr viele Busbetreiber von der Qualität der Baumot-Produkte überzeugen. Das zahlt sich heute aus. Auch haben wir durch den Aufbau unseres Application- und Installation-Centres in Silverstone ein klares Bekenntnis zum UK-Markt gezeigt. Die Kunden wissen zu schätzen, dass wir mit einer kompetenten Mannschaft und Infrastruktur vor Ort vertreten sind und uns schnell um alle Aufgaben kümmern können.: Wir sind in unserer Niederlassung in Silverstone in der Lage auch große Flotten in relativ kurzer Zeit umzurüsten. Daneben haben wir mobile Teams und ein ausgedehntes Partnernetzwerk aus erfahrenen lokalen Bus-Werkstätten, die eben falls große Flotten umrüsten können. Vor allem durch das Partnernetzwerk sind wir in der Lage, Arbeitsspitzen gut abfangen zu können, so dass einerseits keine Wartezeit für den Kunden entsteht, andererseits sich aber unsere Investitionen in die Infrastruktur in Grenzen halten.: Wir erwarten in Italien in den nächsten Jahren tatsächlich eine ähnliche Entwicklung, wie in UK. Und auch dort sind wir ja seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Markt präsent. Das heißt, wir werden auch hier auf die guten Erfahrungen bauen, die unsere Kunden mit Baumot haben und mit einem auf den italienischen Markt angepassten Model eines Applikation- und Installations-Zentrums und einem Netzwerk aus Partnern dann auch den Markt dort weiter ausbauen.