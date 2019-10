Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (30.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Eigentlich sei es die von Anlegern ersehnte Nachricht gewesen: Am Dienstag habe Baumot vom Kraftfahrtbundesamt die Betriebserlaubnis für die Diesel-Nachrüstung von Daimler-Fahrzeugen erhalten. Der Kurs der Aktie habe daraufhin knapp 10 Prozent angezogen. Wirklich aus dem Knick komme die Aktie trotzdem nicht. Am Mittwochvormittag würden Anschlusskäufe ausbleiben.Die Betriebserlaubnis gelte Baumot zufolge für insgesamt 50 Fahrzeugmodelle des Daimler-Konzerns. Diese dürften ab sofort mit dem BNOx-System nachgerüstet werden.Laut Baumot sollten "in wenigen Wochen" die ersten Systeme von Partner-Werkstattketten eingebaut werden. Daimler bezuschusse die Nachrüstung in einigen Regionen Deutschlands mit bis zu 3.000 Euro.Baumot sei ein kleiner Spezialwert mit hohen Kursausschlägen. "Der Aktionär" halte mittel- bis langfristig deutlich höhere Kurse für möglich. Kurzfristig seien allerdings keine weiteren Impulse in Sicht. Für einen nachhaltigen Anstieg muss Baumot in den kommenden Quartalen die Anleger mit guten Bilanzen überzeugen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link