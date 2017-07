GBC: Insgesamt sei das Thema der Abgasnachbehandlung stärker in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie sähen Sie die Baumot Group für die Zukunft aufgestellt?



Marcus Hausser: Spätestens durch die Probleme der Fahrzeughersteller bei der Software in Diesel-PKW, aber auch durch die Diskussion rund um Fahrverbote in vielen deutschen Städten sei das Thema wieder prominent in der Öffentlichkeit angekommen. Dabei habe sich der Bezug aber deutlich verändert: Früher sei Abgasnachbehandlung sehr stark im Kontext der damals allgemeinen Klimaschutzdebatte gesehen worden, sei also eher abstrakt gewesen. Heute sähen die meisten Menschen ganz konkret die Nachteile für ihre Gesundheit, wenn sie hoher Luftverschmutzung ausgesetzt seien. Umgekehrt bedeute das, dass der Wunsch nach sauberer Luft sehr viel konkreter geworden sei und die politischen Entscheider damit unter sehr viel höherem Druck stünden - nicht nur in einem Wahljahr.



Die Politik reagiere darauf natürlich in Deutschland und weltweit. Überall seien Nachrüstprojekte und Gesetzesverschärfungen entweder bereits angeschoben worden, wie in London, oder seien in konkreter Vorbereitung - sehr oft auch staatlich finanziell gefördert. Und wenige Hersteller hätten ein so effizientes und flexibel einsetzbares Produkt, wie den BNOx im Angebot.



GBC: Herr Hausser, vielen Dank für das Gespräch.



Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,015 EUR +2,81% (25.07.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

2,002 EUR +2,82% (25.07.2017, 22:26)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2DAM11



WKN Baumot Group-Aktie:

A2DAM1



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter ganzheitlicher Lösungen im Bereich der Abgasnachbehandlung und Motorenentwicklung. Ihren Kunden bietet die Gruppe hochwertige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Design und Engineering, Products und Solutions sowie Testing und Validation Services an.



Diese Leistungen kommen branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Original Equipment Manufacturer; Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Reparatur, Ersatzteile) zum Einsatz.



Die Gruppe fokussiert sich dabei insbesondere auf die Branchen On-Road und Off-Road sowie weitere Branchen wie Maritim oder Medizintechnik. So adressiert die TwintecBaumot Group ein breites Kundenspektrum, vom Fahrzeug- oder Motorenhersteller bis hin zu führenden OEM-Herstellern, Tier1-Zulieferern und hochspezialisierten Herstellern in Nischenmärkten. (25.07.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Baumot Group AG - Vorstandsinterview:Zuletzt wurde im Rahmen der Eigenverwaltung der Kontec-Gruppe das Rating der Baumot Group-Aktie (ISIN: DE000A2DAM11, WKN: A2DAM1, Ticker-Symbol: TINA) ausgesetzt worden. Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, geht davon aus, dass mit dem Geschäftsbericht 2016 wieder belastbare Prognosen möglich sind und eine Wiederaufnahme des Ratings erfolgen wird.Seit kurzem genieße das Unternehmen umfangreiche mediale Aufmerksamkeit durch Ihre nachweislich funktionierende Nachrüstlösung für Euro-5 Fahrzeuge hin zu Euro-6 Fahrzeugen. Wie könnten mögliche Fahrverbote in deutschen Städten mit Ihrem System gelöst werden?Der von uns entwickelte und patentierte BNOx schaffe es tatsächlich, ein damit nachgerüstetes Euro 5 Fahrzeug unter die Emissionsgrenze von 80mg/km Stickoxyd für Euro 6 Autos zu bringen. Wir würden dies sogar im realen Fahrbetrieb erreichen, nicht nur auf dem Prüfstand, wie unter anderem vom ADAC oder auch von der Zeitschrift Auto Motor & Sport und vielen anderen nachgemessen worden sei. Da wir beim BNOx ganz bewusst Großserienkomponenten nutzen würden, könne das Produkt auch in großer Stückzahl hergestellt und eingebaut werden. Wir sähen aktuell keinen technischen Grund, der gegen einen breiten Einsatz sprechen würde. Und ja, mit dem BNOx könnten tatsächlich Fahrverbote vermieden werden.Mit dem medial bekannt gewordenen BNOx System würden Sie sich vornehmlich auf Nutzfahrzeuge konzentrieren. Was seien hier die wesentlichen Markttreiber?Das sei richtig. Der BNOx sei zwar vor allem durch seine extrem guten Messergebnisse in einem Volkswagen Passat bekannt geworden - wir hätten hier die Euro 6 Vorgaben selbst im Realbetrieb jeweils deutlich unterboten, aber entwickelt worden sei das System ursprünglich für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. Und in diesem Bereich sähen wir uns auch vor einem stark wachsenden Markt - die Diskussion um die Blaue Plakette hin oder her. Die Treiber seien auch hier eine weiter zunehmende Verschärfung der Emissionsnormen, vor allem in den Ballungszentren. Umsatzseitig trage auch die Tatsache positiv bei, dass bei den neuen Projekten vor allem SCR-Systeme für die Stickoxydreduktion eingesetzt würden, Produkte also, die technisch deutlich aufwändiger und damit teurer seien, als reine Rußpartikelfilter. Auch sei der Kreis der Anbieter solcher komplexen Systeme sehr viel kleiner, als es noch beim Rußfilter gewesen sei.Effektiv hätten Sie bereits umfangreiche Vertriebserfolge für die Lösung im Ausland erzielen können. Wie umfangreich sei der Auftrag in London und bestehe auch Nachfrage von weiteren Städten in Europa?Die Britische Regierung fördere das Umrüstprojekt allein in London mit knapp 90 Mio. Euro. Nur insgesamt fünf Anbieter von Abgasnachbehandlungssystemen hätten sich in dem fast einjährigen Zulassungsprozess behaupten können und würden sich nun den Markt für die Umrüstung bis Mitte 2019 teilen. Wir seien davor auch in Manchester mit dem Umbau der dortigen Stadtbusse auf BNOx-Technologie erfolgreich gewesen, aber London habe natürlich neben dem sehr viel größeren Volumen vor allem international eine riesige Signalwirkung: Wir bekämen Besuch von Delegationen aus Megastädten überall auf der Welt, die sich vor Ort informieren möchten, wie eine der größten Städte Europas solch ein Projekt bewältige - und natürlich auch, welche Anbieter hier die besten Ergebnisse liefern würden.Neben dem europäischen Markt hätten Sie auch im internationalen Geschäftsumfeld wachsen können. Welche wichtigen Meilensteine hätten hier erzielt werden können?Während sich einige Zulassungen noch hinziehen würden, seien wir in anderen wichtigen Märkten heute sehr schnell und erfolgreich unterwegs. Neben dem wichtigen Projekt in London, das Signalwirkung auf weitere Städte in UK und dem Ausland haben werde, hätten wir vor allem bei unseren OEM-Projekten weitere Erfolge erreichen können. Zum Beispiel würden wir im mittleren Osten seit Anfang des Jahres mehrere lokale Hersteller von Nutzfahrzeugen mit Abgasnachbehandlungsanlagen beliefern. In diesen Märkten würden wir auch noch weiteres Wachstum erwarten, da dort die Vorschriften für Emissionen weiter verschärft würden.Die finalen Zahlen für 2016 würden erst in ein paar Wochen veröffentlicht werden. Könnten Sie aber schon einmal Ihre Einschätzung zum abgelaufenen Geschäftsjahr abgeben?In 2016 hätten wir sehr viele überlagernde Effekte gehabt, teils ausgelöst durch den Dieselskandal, zum Teil aber auch bereits vor dem Hintergrund der jetzt angelaufenen großen Projekte. Wir sollten hier warten, bis die Zahlen veröffentlicht seien, um dann konkret darüber sprechen zu können.