Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

151,00 EUR (12.11.2018)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

150,00 EUR (12.11.2018)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (13.11.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) erneut kaufenswert.2017 sei für Basler ein sehr starkes Jahr gewesen. Umsatz: Plus 54%. EBT-Marge: Knapp 20%. Vor diesem Hintergrund sei es keine Überraschung, dass es 2018 etwas ruhiger verlaufen werde und das Unternehmen gute Arbeit leiste, wenn der Umsatzlevel auf hohem Niveau gehalten werden könne. Zunächst habe Firmenchef Dietmar Ley für dieses Jahr einen Umsatz zwischen 145 und 155 Mio. Euro bei einer EBT-Marge von 13 bis 15% in Aussicht gestellt. Nunmehr habe Ley die Umsatzprognose auf 145 bis 155 Mio. Euro konkretisiert und die EBT-Marge auf 15 bis 17% nach oben angepasst. Somit dürfte der Hersteller von Industrie-Kameras in 2018 bis zu 26 Mio. Euro vor Steuern verdienen.Wie Ley den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, entwickle sich das Geschäft unverändert dynamisch. "Die Trends sind weiterhin intakt, und wir sehen unverändert eine große Nachfrage aus dem gesamten Komplex der Automatisierung und den Bereichen Logistik, Medizintechnik und Verkehr." 2017 sei das Geschäft mit Herstellern von Smartphones und Tablets ungewöhnlich stark gewesen. "Das hat sich 2018 erwartungsgemäß abgeschwächt. Unsere Strategie basiert aber auf mehreren Trends, weshalb 2018 für uns ein Übergangsjahr auf hohem Niveau ist", erkläre der CEO. Stärkster Treiber für Basler sei die Region China. "Das Umfeld in China ist für uns weiterhin positiv. Bisher sehen wir auch keinen Nachteil durch den Handelskonflikt, der sich allerdings nicht durch umfangreichere Sanktionen verschärfen sollte."Basler profitiere immer mehr von einer stärkeren Durchdringung der Bildverarbeitung in mehreren Branchen. "In der Medizintechnik, Automatisierung, Einzelhandel und Verkehrstechnik sehen wir keinen Mangel an Bedarf. Eher im Gegenteil. Wir wachsen in diesen Bereichen sehr gut." Grundsätzlich wachse der Markt für Bildverarbeitungskomponenten im Schnitt pro Jahr um 5 bis 8%. "2017 waren es 24%. 2018 wird der Branchenumsatz leicht unter Vorjahr liegen. Wir sind in den letzten Jahren deutlich schneller als der Markt gewachsen und konnten unseren Markanteil einerseits ausbauen und den Abstand zu unseren Wettbewerbern weiter vergrößern. Wir sehen uns heute mit einem Marktanteil von mehr als 20% als die klare Nummer 1 im Industriekameramarkt", so Ley. 2015 habe der Marktanteil noch 15% betragen.Grundsätzlich wolle Basler pro Jahr im Schnitt um ca. 15% wachsen und mit einer Vorsteuermarge von mindestens 12% wirtschaften. Nach dem Übergangsjahr strebe Ley für 2019 wieder Umsatzwachstum an. "Wir wollen im nächsten Jahr weiter organisch wachsen." 2019 würden die Norddeutschen beim Umsatz erneut einen deutlichen Sprung machen. Hintergrund sei die Übernahme des Machine Vision-Geschäfts vom langjährigen Partner und Distributor in China aus einem Joint-Venture. Der Transfer umfasse den Machine Vision-Kundenstamm, rund 100 Mitarbeiter, notwendige Büro- und Geschäftsausstattungen sowie Lagerbestände in die neu gegründete Basler Vision Technology mit Sitz in Peking.Konsolidierungseffekte, zusätzliche Umsätze aufgrund der Transaktion in China sowie organisches Wachstum, sollten 2019 zu einem Gesamtumsatz von über 180 Mio. Euro führen. Mit etwas Rückenwind könnte Basler im nächsten Jahr auch den Rekordgewinn vor Steuern von knapp 30 Mio. Euro aus 2017 fast wieder erreichen. Für das Jahr 2019 liege das KGV schätzungsweise bei 25. Für den Vorstand offenbar alles andere als teuer. "In unserer Branche sind durchaus ganz andere Multiples üblich. Daher haben wir uns auch dazu entschieden, erneut eigene Aktien zurückzukaufen", so Ley. Derzeit halte das Unternehmen knapp 8% des Grundkapitals im Eigenbestand. Bei Übernahmen zahle Basler gerne eine Tranche in Aktien. ‘Wir haben bei der Übernahme von Silicon Software rund 20% des Kaufpreises in eigenen Aktien bezahlt, und auch unser chinesischer Partner wird bei Übernahme des Joint-Ventures einen Teil des Kaufpreises in Basler-Aktien akzeptieren", so Ley.Für das Jahr 2022 habe Basler einen Umsatz von 250 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Durchaus möglich, dass dieses Ziel schneller als geplant erreicht werde. An der Börse werde das Unternehmen derzeit mit knapp 550 Mio. Euro kapitalisiert. Die Aktie selbst habe sich analog zum operativen Geschäft in einer Konsolidierung befunden. Auf Jahressicht liege die Aktie moderat im Minus, nachdem sie sich in den Vorjahren vervielfacht habe. In der Spitze habe die Aktie schon bei über 220 Euro notiert. Aktuell: 160 Euro.