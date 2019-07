Die Basler-Aktie kommt allmählich wieder in interessante Kaufbereiche, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Wer noch nicht investiert sei, habe derzeit keine Eile. Momentan fehle es ein wenig an positiven Impulsen für die Aktie. Die Börsen würden sich in schwierigem Fahrwasser befinden. Vorsichtige Anleger sollten daher die Halbjahreszahlen abwarten. (Analyse vom 24.07.2019)



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (24.07.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen die Aktie der Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Konjunkturmotor brumme nicht mehr. Zahlreiche Industrieunternehmen würden reihenweise Gewinnwarnungen präsentieren. Vor allem Firmen aus den Branchen Halbleiter und Elektronik würden unter einer schwachen Nachfrage leiden. Der Hersteller von Industriekameras könne sich von dieser Entwicklung nicht abkoppeln. "Unser Markt der Industriekameras wird sich in 2019 schätzungsweise um 5 bis 10% rückläufig entwickeln, nachdem er bereits 2018 lediglich eine Seitwärtsbewegung machte. Momentan sehen wir den Markt für Investitionsgüter unter Druck, was bei uns zu einer schwächeren Nachfrage führt", habe CFO Hardy Mehl im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Die gute Nachricht: "Wir haben eine schwächere konjunkturelle Entwicklung in unserer Prognose für 2019 bereits antizipiert und waren an der Stelle bewusst zurückhaltend", ergänze er.Basler halte an der Prognose für dieses Jahr fest, wenngleich derzeit das Erreichen der oberen Bandbreite sehr unwahrscheinlich sei. "Wir entwickeln uns nach Ablauf der ersten sechs Monaten weiterhin entlang unserer Prognose; aber eher an der unteren Bandbreite. Derzeit sehen wir keinen weiteren Abschwung, sondern eine Stabilisierung der Nachfrage auf niedrigem Niveau." Risiko bleibe für Basler der Handelsstreit zwischen USA und China. Das Unternehmen sei vom Handelsstreit insofern betroffen, da einige Kunden von Basler selbst unter dem Handelsstreit Abstriche in ihrer eigenen Entwicklung machen müssten. "Einige unserer Kunden bzw. Kunden unserer Kunden agieren deswegen sehr vorsichtig und verschieben Investitionsentscheidungen. Unser größtes Risiko ist, dass sich der Handelsstreit ausweitet. Das haben wir zu Beginn des Jahres in der Form nicht in unserer Prognose berücksichtigt", so Mehl.Ins laufende Jahr sei Basler mit einem rückläufigen Ordereingang von fast 10% sowie einem rückläufigen Umsatz und Gewinn gestartet. Im zweiten Quartal werde sich die Schwäche des Marktes ebenfalls nochmals niederschlagen. Für das Gesamtjahr erwarte Basler einen Umsatz zwischen 160 und 180 Mio. Euro bei einer Marge vor Steuern von 7 bis 11%. Das geplante Umsatzwachstum in 2019 sei geprägt durch zwei Akquisitionen. Organisch würde Basler in diesem Jahr um ca. 5% schrumpfen. Bekanntlich habe das Unternehmen das Machine Vision-Geschäft vom langjährigen Partner und Distributor in China in Form eines mehrheitlichen Joint-Venture übernommen, was den Umsatz in 2019 um ca. 15 Mio. Euro zusätzlich treibe.China sei derzeit der beste Markt für Basler, auch wenn das Wachstum dort etwas gedämpft sei. Bis zu 35% des gesamten Umsatzes resultiere momentan aus dem chinesischen Markt. Zudem habe Basler in 2018 Silicon Software gekauft. Wegen der anteiligen Konsolidierung im letzten Jahr kämen aus dieser Übernahme in 2019 weitere 4 Mio. Euro dazu.Früher oder später werde der Markt für Bildverarbeitungskomponenten wieder wachsen. Dann profitiere Basler überproportional. "Wir haben derzeit einen Marktanteil von ca. 20%, den wir aktuell als stabil ansehen. Durch die derzeitige Gewinnung von neuen Projekten und Kunden bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unseren Marktanteil weiter verbessern werden."Gegenüber dem bisherigen Rekordhoch von über 73 Euro im Februar 2018 habe die Aktie schon deutlich korrigiert. Langfristig würden Aktionäre von Basler aber noch auf strammen Gewinnen sitzen. Auf ein langfristiges Investment setze auch eine Milliardärsfamilie aus Israel, die sich über ihr Family Office im Frühjahr dieses Jahres bei Basler zu Kursen von über 53 Euro beteiligt habe. "Wir hatten schon lange Kontakt zu diesem Family Office und haben uns Ende März über einen Einstieg bei Basler geeinigt. Die Familie denkt langfristig; nicht in Zyklen von zwei Jahren, sondern eher in zehn Jahren und ist daher ein idealer Investor für uns", so Mehl.Basler habe den Einstieg über Verkäufe aus den Aktien im Eigenbestand ermöglicht. Durch die Teilveräußerung von eigenen Aktien habe sich der Barbestand von Basler per Ende März auf fast 50 Mio. Euro erhöht. "Das öffnet uns natürlich viele Optionen, wobei wir derzeit nicht davon ausgehen, dass wir in 2019 noch eine Akquisition vollziehen." Der restliche Aktienbestand von derzeit rund 4,5% bleibe im Portfolio.