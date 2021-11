Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

149,00 EUR -0,67% (05.11.2021, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

149,60 EUR -1,58% (05.11.2021, 11:39)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (05.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Es habe sich im Lichte der Q3/21-Zahlen als zutreffend herausgestellt, dass das Management trotz des sehr kräftigen Wachstums im H1/21 ihre Finanzplanung im August nicht angehoben habe. Hintergrund sei bereits damals die große Prognoseunsicherheit in Bezug auf die Lieferketten und Materialversorgung (u.a. Chips) und damit die Umsatzlegung gewesen. Aktuell habe Basler den Materialfluss und die Produktion im Griff, die Kunden müssten allerdings inzwischen lange Lieferzeiten akzeptieren. Preisanstiege bei der Beschaffung seien inzwischen nicht mehr zu vermeiden und würden zugunsten der Marktposition durchaus auch auf das eigene Buch genommen. Konsequenz: Die am 04.05.21 angehobene 21er-Guidance sei nun nachgeschärft worden.Die Kunden würden inzwischen auf die langen Lieferzeiten mit beschleunigter und außergewöhnlich hoher Bestelltätigkeit (9M/21-Orderentwicklung: +85% auf EUR 237,6 Mio.; H1/21: +65% auf EUR 152,4 Mio.) reagieren, schreiben die Fachanalysten. Die typische Q4-Umsatzdelle sollte somit in FY2021 "ausfallen".Das Analysehaus schärfe ihre Schätzung nach. Die (Peer-)Bewertung sei jüngst preiswerter geworden, geben die Researcher gleichzeitig zu Bedenken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link