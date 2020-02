Börsenplätze Basler-Aktie:



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (27.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Der Guidance-Korridor für Geschäftsjahr 2019 sei - da konservativ geplant wenig überraschend - erreicht worden.Inklusive Zukäufen sei der Konzern-Jahresumsatz - gemäß vorläufigen Zahlen - um nom. 7,8% ggü. Vj. auf EUR 162 Mio. gestiegen, schreiben die EQUI.TS-Analysten in ihrer jüngsten Studie. Zuletzt und wie üblich etwas langsamer, sei das Q4/19 Umsatzplus um 15,5% ggü. Q4/18 auf EUR 39,1 Mio. gewachsen. Die 12M-EBITDA und das EBT seien entsprechend der Planung gesunken.Die Branchen-Rezession (Laut VDMA: -10% ggü. 2018) halte nun bereits über 15 Monate an, doch eine erste Erholung dürften - nach Meinung der Aktienexperten - durch den COVID-19-Ausbruch zumindest verzögert werden. Die Guidance 2020 solle am 30.03.20 erstmalig veröffentlicht werden.Aufgrund der genannten Unsicherheiten und der Perspektiven vergeben Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, der Basler-Aktie ein "halten"-Urteil. (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link