Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

167,80 EUR -1,29% (26.03.2018, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

166,80 EUR -1,53% (26.03.2018, 09:29)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (26.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse von Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank:Gerhard Orgonas, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Das Ahrensburger Unternehmen habe im vierten Quartal einen Umsatz von 29,0 Mio. Euro erzielt, ein Rückgang von 32% gegenüber dem sehr starken dritten Quartal, aber immer noch 16% mehr als im Vorjahr, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Auftragseingang i.H.v. 27 Mio. Euro sei im Vergleich zum dritten Quartal unverändert geblieben, habe aber 7% unter den Vergleichswerten des vierten Quartals 2016 geblieben. Der Analyst habe seine EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Gerhard Orgonas, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Basler-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 190 Euro bestätigt. (Analyse vom 26.03.2018)