Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,732 EUR +0,08% (31.01.2020, 15:25)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,44 USD +0,38% (30.01.2020, 22:03)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,33 CAD +0,37% (30.01.2020, 22:15)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (31.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es sei eine der größten Überraschungen in der Goldbranche gewesen: Vor etwas mehr als einem Jahr habe der damals weltgrößte Goldproduzent Barrick Gold den Rivalen Randgold Resources übernommen. Und Barrick habe sich auch gleich einen neue CEO geholt - den bisherigen Randgold-Chef Mark Bristow. Seit er das Ruder übernommen habe, sei die Barrick Gold-Aktie über 70 Prozent geklettert. Doch Bristow dürfte sich damit nicht zufriedengeben. Der nächste Zug sei nur noch eine Frage der Zeit.Bristow habe sich unlängst geäußert, dass er sich eine Fusion mit Freeport McMoRan vorstellen könnte. Zwar sei Freeport auch ein Goldproduzent, doch vor allem produziere Freeport Kupfer. Bristow sei ein bekennender Kupfer-Bulle. Von daher würde ein solcher Deal durchaus vorstellbar sein. "Als Chef der wertvollsten Goldgesellschaft muss ich auf die besten Goldminen weltweit blicken", habe er gesagt. Jedoch lasse diese Aussage Spielraum. So habe er etwa kürzlich die Sukari Gold Mine von Centamin als einer der Top-Goldminen eingeordnet. Ob es aber Barrick wirklich nach Ägypten verschlage?Aus dem einst von einer Schuldenlast geplagten Goldproduzenten sei inzwischen wieder ein gesundes Unternehmen geworden. Das sei sicherlich zum Teil dem Goldpreisanstieg geschuldet, zum anderen Teil aber den sicherlich schmerzhaften Verkäufen von Assets, die man nicht mehr zum Kerngeschäft gerechnet habe. Mark Bristow rechne damit, dass Barrick - sollte der Goldpreis weiter stark bleiben - bis Ende des Jahres netto schuldenfrei sei.Die Barrick Gold-Aktie hinke zwar kurzfristig etwas der Newmont Goldcorp-Aktie hinterher. Doch das sei nach der vorangegangenen Outperformance auch nicht weiter verwunderlich. Operativ liege Barrick Gold auf Kurs und bleibe weiter ein Basisinvestment unter den Goldproduzenten. Der Chart deute auch einen Ausbruch an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: