Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.11.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Carey MacRury, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) weiterhin zum Kauf.Barrick Gold Corp. sei in einer guten Position, um starke Q4-Ergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen rechne mit einer Goldproduktion am oberen Ende der Planungen, während die Kosten eher am unteren Ende liegen dürften. Die Analysten von Canaccord Genuity schätzen die Q4-Goldproduktion auf 1,4 Mio. Unzen. Operative Verbesserungen bei North Mara, Pueblo Viejo und der Nevada Goldminen sollten negative Effekte bei Lagunas Norte, Loulo-Gounkoto, Kibali und Porgera ausgleichen.Analyst Carey MacRury kürzt aber die Prognose zur zurechenbaren Produktion in 2020 von 5,33 auf 4,97 Mio. Unzen Gold. Das EBITDA dürfte im Vergleich zu 2019 um 14% auf 4,3 Mrd. USD zulegen. Vor allem höhere Goldpreise seien der Grund hierfür.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 28,00 auf 27,00 CAD.