12,51 USD -1,57% (31.10.2018, 18:15)



CA0679011084



870450



ABR



ABX



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (31.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der Zusammenschluss von Barrick Gold mit Randgold werfe seinen Schatten voraus. Barrick Gold habe jetzt angekündigt, dass man die Dividende anheben wolle. Im Gespräch sei eine jährliche Dividende von 16 Cent, bislang seien es 12 Cent gewesen.Für die Überlegung, die Dividende anzuheben, sollten v.a. der stärkere Cashflow, die Kürzungen bei den Verwaltungskosten und mögliche Verkäufe von Minen, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören würden, verantwortlich sein. Für die Aktionäre des kanadischen Konzerns seien das mittelfristig gute Perspektiven.Kurzfristig befinde sich die Barrick Gold-Aktie allerdings im Würgegriff des Goldpreises. Nach dem Bruch der Marke von 1.220 USD bei Gold, hätten sich die Aussichten wieder deutlich eingetrübt. Die Minenaktien würden dadurch nach unten gezogen. Die Korrektur bei Barrick Gold sei jedoch nach dem Kursanstieg von rund 30% auch nicht dramatisch, sondern normal, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)