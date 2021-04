Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,71 CAD -0,36% (19.04.2021, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.04.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) charttechnisch unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie scheine die Korrektur seit dem zyklischen Hoch vom Mai 2020 bei 31,22 USD überstanden zu haben. Die Auflösung der seither ausgeprägten Korrekturflagge spreche aus charttechnischer Sicht dafür: So sorge der Bruch des entsprechenden Korrekturtrends (akt. bei 21,17 USD) für die Komplettierung des beschriebenen Konsolidierungsmusters. Dieser charttechnische Ausbruch gehe mit einer Reihe von vielversprechenden Indikatorsignalen einher. Auf dem tiefsten Stand seit 2015 habe der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal geliefert. Im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy lägen darüber hinaus ebenfalls der Bruch des 2020er-Abwärtstrends sowie eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Beide Indikatormuster würden das Risiko eines Fehlausbruchs im eigentlichen Chartverlauf reduzieren. Das Hoch von 2016 bei 23,47 USD markiere nun ein erstes Anlaufziel, ehe perspektivisch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 24,39 USD) wieder auf die Agenda rücke. Dank der abgeschlossenen Korrekturflagge könnte der Goldminentitel langfristig ohnehin Kurs auf das eingangs erwähnte Hoch vom August 2020 nehmen. Einen Rückfall in den alten Korrekturtrend gelte es dagegen zukünftig zu verhindern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:18,406 EUR +0,23% (20.04.2021, 08:58)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:22,11 USD -0,54% (19.04.2021, 22:10)