Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (08.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Barrick Gold möchte mit Randgold zusammengehen. Auf den ersten Blick überrasche der Schachzug, habe Barrick erst vor wenigen Jahren den Rückzug aus Afrika angekündigt. Doch die Qualität der Randgold-Assets sei deutlich höher als die der Barrick-Tochter Acacia.Vor allem die Kibali-Mine im Kongo, beziehungsweise der Anteil an der Kibali-Mine, dürfte es Barrick angetan haben. Zwar sei das Projekt alles andere als einfach, dennoch gehöre Kibali in Sachen Cash-Costs zu den Tier 1 Assets im Goldbereich. Insgesamt vereine Barrick nach dem Zusammenschluss fünf Tier-1-Minen auf sich, die sich in den Top Ten weltweit befinden würden. Für Barrick also ein durchaus sinnvoller Zusammenschluss. Für Randgold ohnehin, weil der Konzern in der Wachstumsfalle gesessen habe. Randgold habe nach eigenem Bekunden keine Minen mehr gefunden, die den eigenen Qualitätsansprüchen genügt hätten.Der Zusammenschluss sollte sich also als Win-win-Situation herausstellen. Und die Barrick-Aktie habe entsprechend positiv reagiert. Zudem scheine sie charttechnisch deutlich weiter zu sein, als andere Aktien in der Branche. Mit anderen Worten: Barrick könnte das Tief bereits gesehen haben und scheine jetzt an einem neuen Aufwärtstrend zu arbeiten.Offensichtlich sei Bristow ein Großwildjäger, der gerne mit seinen "Trophäen" posiere. Die Frage inwieweit man als Anleger in einen Konzern investieren möchte, der von einem CEO mit solch einem Hobby geleitet werde, müsse jeder für sich selbst entscheiden. Man mag sich vorstellen, was passieren würde, wenn derartige Bilder von einem Vorstand eines DAX-Konzerns auftauchen würden, so Markus Bussler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: