Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,00 EUR -1,78% (18.11.2020, 16:06)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,87 USD -1,97% (18.11.2020, 15:51)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

32,61 CAD -1,77% (18.11.2020, 15:57)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (18.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold tue sich weiterhin schwer. Jetzt würden auf Social Media-Kanälen auch noch Meldungen kursieren, die bei Barrick die Alarmglocken schrillen lassen würden. Der Konzern habe angekündigt, man wolle sogar rechtliche Schritte einleiten. Es gehe (wieder einmal) um Papua-Neuguinea. Auf Social Media sei berichtet worden, Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, sei in Papua unterwegs, um Papua-Neuguineas Ministerpräsidenten des Amtes entheben zu lassen. Dagegen wehre sich der Konzern und nenne die Vorwürfe "unverantwortlich und falsch".Tatsächlich gebe es in Papua-Neuguinea derzeit politische Unruhen. Duzende Regierungsmitglieder, darunter auch Minister, hätten jüngst bei einer Sitzung die Regierungsbank verlassen und bei der Opposition Platz genommen. Daraufhin habe die Opposition die Kontrolle über das Parlament übernommen. Vordergründig sei es um die Blockierung des Regierungshaushaltes gegangen. Aber hinter vorgehaltener Hand heiße es, es gehe tatsächlich um eine Absetzung von Premierminister Marape. Angeblich solle am 1. Dezember über einen Misstrauensantrag entschieden werden. Tatsächlich sei Bristow vergangene Woche in Papua-Neuguinea gewesen, als das politische Chaos ausgebrochen sei."Wie der Premierminister selbst in einem am Sonntag, dem 15. November, ausgestrahlten Interview bestätigt hat, beteiligen sich die Investorenpartner von Papua-Neuguinea nicht an den internen politischen Angelegenheiten des Landes", habe Barrick Nuigini (BNL), Betreiber der Porgera-Mine, in der Erklärung gesagt. "Während seines jüngsten Besuchs haben sich Herr Bristow und sein Team mit niemand anderem als Premierminister Marape getroffen, zusammen mit mehreren seiner Ministerkollegen, Enga-Gouverneur Peter Ipatas, Mitgliedern des staatlichen Verhandlungsteams und den Landbesitzern von Porgera und ihrem Team."Die Vorwürfe oder Unterstellungen scheinen tatsächlich an den Haaren herbeigezogen zu sein. Sicherlich sei Barrick nicht sonderlich glücklich darüber, dass die Verlängerung der Minenlizenz verweigert worden sei. Doch den Sturz eines Ministerpräsidenten zu veranlassen, erscheine dann doch eher an einen Kinofilm zu erinnern. Barrick tut gut daran, gegen diese Vorwürfe vorzugehen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: