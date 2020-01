Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,996 EUR -0,37% (16.01.2020, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,82 USD -0,61% (16.01.2020, 15:37)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,17 CAD -0,90% (16.01.2020, 15:39)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold habe die Anleger in den vergangenen Wochen nicht gerade verwöhnt. Die Aktie bleibe gefangen in der Konsolidierung. Doch die heute vorgelegten Vorab-Produktionszahlen könnten sich sehen lassen. Die Goldproduktion sei im vierten Quartal um rund zehn Prozent im Vergleich zum dritten Quartal gewachsen. Vergleiche man die Produktion mit dem Vorjahreszeitraum, dann seien es sogar 14 Prozent mehr.Nach vorläufigen Zahlen habe Barrick Gold im vierten Quartal 1,44 Millionen Unzen Gold produziert. Der durchschnittliche Verkaufspreis im vierten Quartal habe bei 1.481 Dollar je Unze gelegen. Auch die Kupferproduktion habe im vierten Quartal gesteigert werden können. Sie habe 4,5 Prozent über dem Vorquartal und 7,3 Prozent über dem Vorjahresabschnitt gelegen und sich auf 117 Millionen Pfund summiert. Die Kosten sollen nach vorläufigen Schätzungen sechs bis acht Prozent unter dem Vorquartal liegen. Für das Gesamtjahr liege die Produktion bei 5,5 Millionen Unzen und damit am oberen Ende der Prognose von 5,1 bis 5,6 Millionen Unzen. Die Kupferproduktion liege bei 432 Millionen Pfund und damit über der Prognose von 375 bis 430 Millionen Pfund.Keine Frage: Die Zahlen würden gut aussehen. Barrick habe bereits angekündigt, am oberen Ende der Prognose zu liegen. Doch nach dem dritten Quartal seien einige Zweifel daran gekeimt. Doch das starke Schlussquartal habe dafür gesorgt, dass Barrick Wort habe halten können. Die Anleger dürften auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass die Kosten fallen sollten.Die Barrick Aktie habe zuletzt schwächer performt als der große Konkurrent Newmont Goldcorp. Doch das sollte niemand überraschen. Newmont habe deutliches Nachholpotenzial im Vergleich zu Barrick gehabt. Allerdings sei Barrick ein solides Investment im Goldbereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: