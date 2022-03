Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,86 EUR -0,88% (29.03.2022, 10:52)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

30,36 CAD -0,75% (28.03.2022, 22:17)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,23 USD -1,26% (28.03.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSX-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten habe gestern - wie der gesamte Sektor - unter Druck gestanden. Doch angesichts einer Rally von mehr als 25 Prozent seit Mitte Februar sei ein Rücksetzer alles andere als eine Katstrophe. Mehr noch: Er sei verdient. Doch die technischen Indikatoren und auch das fundamentale Umfeld sprächen für weiter steigende Kurse.Anfang März habe sich im Chart von Barrick Gold ein sogenanntes Golden Cross gebildet. Sprich: Der 50-Tage-Durchschnitt habe den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben durchstoßen. Das werde in der Charttechnik als Zeichen weiter steigender Kurse gesehen. Im Prinzip bedeute dies aber vor allem eines: Die Dynamik habe auf der kürzeren Zeitebene wieder zugenommen. Oder noch anders ausgedrückt: Das Kaufinteresse sei in den vergangenen Wochen im Vergleich zum Schnitt der vergangenen Monate deutlich angesprungen. Dies deute auf eine veränderte Dynamik bei der Aktie hin.Wenn man sich aus technischer Sicht einmal den Euro-Chart von Barrick Gold ansehe, der dem Dollar-Chart stark ähnele, dann müsste die Barrick-Aktie zunächst einmal über das 2020er Hoch bei 25,97 Dollar ausbrechen, um den Bullen wieder Mut zu geben, dass eine große Aufwärtsbewegung im Spiel sei. Blicke man dann auf den Chart, spräche - auch wenn es aus heutiger Sicht ambitioniert klinge - wenig dagegen, dass sich die Rally bis in den Bereich den Jahren 2010/2011 im Bereich von 40 Euro fortsetze. Dies sei sicherlich nichts, was von heute auf morgen passieren werde. Doch die Barrick-Aktie sei erwacht. Das Papier generiert seit 2015 beständig höhere Tiefs und eine neue große Aufwärtsbewegung schein in Arbeit zu sein, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Anleger nutzen den Rücksetzer, der sich durchaus noch bis Mitte April hinziehen kann, um eine Position auf- oder auszubauen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Barrick Gold-Aktie. Fundamental stimme die Story bei Barrick Gold. Und die Goldrally dürfte zusätzlich Rückenwind verleihen. (Analyse vom 29.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: