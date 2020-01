TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (27.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es habe lange gedauert - eigentlich zu lange. Die Barrick Gold-Tochter Acacia Mining habe sich seit Monaten im Streit mit der Regierung von Tansania befunden. Der Grund: Natürlich das liebe Geld. Die Regierung habe einen höheren Anteil am Gewinn gewollt, den Acacia mit den drei Goldminen in Tansania erzielt habe. Acacia habe sich geziert. Am Ende sei Acacia wieder in Barrick Gold eingegliedert worden und die Verhandlungen seien zur Chefsache erklärt worden. Mit Erfolg. Jetzt hätten die beiden Parteien den Streit beigelegt. Barrick Gold zahle 300 Mio. USD an die Regierung von Tansania um vermeintliche Forderungen aus der Vergangenheit beizulegen, zudem werde der Ertrag der Goldminen künftig im Verhältnis 50:50 geteilt.Die Barrick Gold-Aktie selbst präsentiere sich aktuell in einer sehr spannenden charttechnischen Verfassung. Die Konsolidierung scheine beendet zu sein und das Papier strebe wieder nach oben. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben. Barrick Gold sei operativ heute sicherlich in der besten Verfassung der vergangenen zehn Jahre. Neueinsteiger könnten Rücksetzer zum Aufbau einer Position nutzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)