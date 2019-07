NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (15.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzerns habe in der vergangenen Woche deutlich zugelegt und bei 21,81 CAD (Kanadische Dollar) ein neues 52-Wochenhoch markieren können. Beflügelt worden sei Barrick Gold-Aktie von einem starken Goldpreis. Dieser sei seit Ende Mai nach oben durchgestartet. Zuletzt habe auch die 1.400-USD-Marke zurückerobert werden.Für Querelen habe indes die geplante Komplettübernahme der Tochter Acacia Mining gesorgt. Tansanisas größter Goldminenproduzent sehe sich deutlich mehr wert als der von Barrick Gold angebotene Preis. Acacia Mining habe vor Kurzem noch einmal die Frist für ein formelles Angebot von Barrick Gold verlängert und zwar bis zum 19. Juli."Der Aktionär" rate, die Gewinne bei der Barrick Gold-Aktie weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,756 EUR +0,76% (15.07.2019, 15:35)