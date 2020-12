Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Goldminen-Aktien hätten es nach wie vor nicht leicht. Zwar habe sich der Goldpreis zuletzt erholen können. Doch bislang gebe es keine verlässlichen Indizien, ob das Ganze nur eine überfällige technische Gegenbewegung gewesen sei oder schon die Trendwende für die nächste Bullenphase. Derweil mache die Nummer eins der Goldbranche eine Ansage für die kommenden Jahre. Das dürfte auch beim Konkurrenten Barrick Gold vernommen werden.Newmont Goldcorp, die Nummer eins unter den Goldproduzenten weltweit, habe heute einen Ausblick für das kommende Jahr und darüber hinaus veröffentlicht. Im kommenden Jahr solle die Goldproduktion konzernweit auf 6,5 Millionen Unzen klettern. Die Kosten (all-in sustaining) sollten bei 970 Dollar liegen. Das sei auch in etwa die Produktion, die Newmont Goldcorp für die kommenden Jahre erwarte. Von 2022 bis 2023 solle die Produktion demnach zwischen 6,2 bis 6,7 Millionen Unzen liegen, bevor sie dann von 2024 bis 2025 auf 6,5 bis 7,0 Millionen Unzen steigen solle. Dann sollten auch die Kosten noch einmal fallen. Newmont Goldcorp spreche hier von 800 bis 900 Dollar je Unze in diesem Zeitraum."Newmonts Ausblick bleibt stark und beständig", so CEO Tom Palmer. "Unser Fünf-Jahresausblick reflektiert steigende Produktion mit einer verbesserten Kostenstruktur. Damit schaffen wir Werte mit unseren ausgezeichneten Projekten." Der Ertrag solle zum einen für organisches Wachstum eingesetzt werden, aber auch als Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden.Die Frage, ob man als Anleger lieber in Newmont oder Barrick Gold investieren solle, sei tatsächlich schwierig zu beantworten. Aktuell habe Newmont die höhere Produktion, Barrick dafür die etwas bessere Kostenstruktur. In Sachen Tier-1-Assets habe Barrick sicherlich aktuell die Nase vorne. Dennoch gelinge es Newmont bislang, alle Assets gut zu managen und die Integration von Goldcorp ist gut gelungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick GoldBörsenplätze Barrick Gold-Aktie: