TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,73 CAD +1,56% (17.10.2019, 18:46)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie befinde sich nach wie vor in einer Konsolidierungsformation. Operativ sei der kanadische Konzern aber auf Kurs. Das zeigen würden die vorläufigen Produktionszahlen zeigen, die der Goldproduzent heute vorgelegt habe. Zwar lägen die aufgrund von Einschränkungen einer Mine in Tansania leicht unter dem Ergebnis des Vorjahres. bestätigt CEO Mark Bristow habe aber dennoch das Ziel bestätigt, das obere Ende der Prognose von 5,1 bis 5,6 Mio. Unzen erreichen zu wollen.Die Zahlen lägen dort, wo Analysten sie auch erwartet hätten. Barrick Gold habe in den letzten Monaten viel richtig gemacht. Die Übernahme von Randgold Resources stelle sich als cleverer Schachzug heraus. Die Aktie sei deutlich besser gelaufen als viele Konkurrenten. Barrick Gold bleibe weiter ein solides Investment im Goldbereich. Allerdings deute sich an, dass es zu einem Favoritenwechsel kommen könnte und Anleger allmählich z.B. auf den doch lange Zeit vernachlässigten Konkurrenten Newmont Goldcorp ein Auge werfen könnten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,295 EUR +2,10% (17.10.2019, 18:46)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,24 USD +1,41% (17.10.2019, 16:36)