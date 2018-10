Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,51 EUR -0,17% (25.10.2018, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,11 USD -1,72% (24.10.2018, 22:02)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (25.10.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Die Euphorie um die Fusion mit Randgold habe die Barrick Gold-Aktie in den vergangenen Tagen und Wochen nach oben gehievt. Jetzt würden mehr und mehr die Fakten in den Mittelpunkt rücken. Die gestern nach Börsenschluss gemeldeten Zahlen des weltgrößten Goldproduzenten seien gemischt ausgefallen.Barrick Gold habe zudem die Prognose für das Gesamtjahr konkretisiert. Der kanadische Konzern rechne jetzt damit, dass man im unteren Bereich der eigenen Prognose von 4,5 bis 5,0 Mio. Unzen herauskommen werde. Das solle niemanden mehr überraschen. Nach den Produktionszahlen von Q1 bis Q3 wäre alles andere eine äußerst positive Überraschung gewesen.Die Barrick Gold-Aktie sei nach dem steilen Kursanstieg eigentlich reif für eine Konsolidierung, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2018)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,49 EUR -0,69% (25.10.2018, 13:30)