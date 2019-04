NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,56 USD +1,95% (04.04.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,11 CAD +1,80% (04.04.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es werde immer wahrscheinlicher, dass ein neuer Goldgigant entstehe. Gestern hätten die Goldcorp-Aktionäre ihr OK zu der geplanten Übernahme durch Newmont Mining gegeben. Die größere Aufgabe werde sicherlich, das OK von den Newmont-Aktionären am kommenden Donnerstag einzuholen. Doch auch hier hätten bereits größere Aktionäre wie Paulson & Co zuletzt angekündigt, aufgrund der Sonderdividende, ihren Widerstand fallen zu lassen.Die neue Gesellschaft solle den Namen Newmont Goldcorp tragen. Das neue Unternehmen werde der weltgrößte Goldproduzent mit Projekten in Amerika, Afrika und Australien sein. Aktuell sehe es danach aus, als könne die Transaktion im Juli abgeschlossen werden, wenn die Newmont-Aktionäre dem Vorhaben am kommenden Donnerstag zustimmen würden. Das kombinierte Unternehmen Newmont Goldcorp plane eine jährliche Goldproduktion zwischen sechs und sieben Millionen Unzen. Barrick Gold hingegen komme trotz der Übernahme von Randgold Resources "nur" auf eine Produktion von 5,1 bis 5,6 Millionen Unzen. Analysten würden schätzen, dass Newmont Goldcorp Minen im Wert von 1,0 bis 1,5 Milliarden Dollar verkaufen werde, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören würden.Newmont Goldcorp werde also Barrick Gold auf Rang 2 verdrängen. Normalerweise würde man sagen, dies sei kein großes Problem. Doch Barrick Gold werde nicht umsonst den Versuch unternommen haben, Newmont Mining zu kaufen. Es scheine, als ob die Verantwortlichen um Chairman John Thornton und CEO Mark Bristow nur ungern die Pole Position würden abgeben wollen. Da man sich aber auch gleichzeitig auf den amerikanischen Kontinent fokussieren möchte, sei kurzfristig nur die Möglichkeit geblieben, das Nevada-Joint-Venture mit Newmont einzugehen. Dennoch: Barrick Gold könnte in den kommenden Monaten wieder aktiv in Sachen Akquisitionen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:12,02 EUR -0,50% (05.04.2019, 14:12)