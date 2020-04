NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,92 USD +1,55% (20.04.2020, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.04.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) charttechnisch unter die Lupe.Im März sei es bei der Barrick Gold-Aktie zu einem idealtypischen Pullback an die 38-Monats-Linie (akt. bei 15,22 USD) gekommen. Hier verlaufe zudem die Nackenlinie einer kleinen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Diese Haltezone habe der Goldminentitel als charttechnisches Sprungbrett genutzt. Dank des Spurts über das Erholungshoch aus dem Jahr 2016 bei 23,47 USD stehe mittlerweile sogar ein neues Mehrjahreshoch zu Buche. Im langfristigen Kontext sorge der Sprung über die horizontalen Hürden zwischen knapp 21 USD und gut 23 USD sogar für den Abschluss einer großen Bodenformation. Das Motto laute derzeit: kleine S-K-S-, große S-K-S-Formation. Dieses "verschachtelte" Umkehrmuster mache voraussichtlich die schwierige Phase seit dem zyklischen Hoch von September 2011 (55,95 USD) vergessen. Der beschriebene Ausbruch werde dabei durch die Trendfolger MACD und Aroon untermauert, die jeweils einen intakten Haussetrend signalisieren würden. Als nächstes Anlaufziel würden die Analysten die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Abwärtsimpulses von Juli 2016 bis September 2018 (28,80 USD) definieren. Das 2019er-Hoch bei 20,07 USD sei indes als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:23,045 EUR +0,44% (21.04.2020, 09:00)Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:35,24 CAD +2,44% (20.04.2020, 22:00)