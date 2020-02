NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Eigentlich habe Barrick Golds CEO Mark Bristow die Gerüchte selbst gestreut: Barrick und Freeport McMoRan - das könnte gut zusammenpassen. Doch am Rande einer Konferenz in Südafrika habe Bristow nun erklärt, es werde keinen Deal zwischen Barrick Gold und Freeport McMoRan geben. Allerdings sei Bristow sehr wohl an Freeports Grasberg Mine oder besser gesagt dem Anteil, den Freeport an der Grasberg-Mine halte, interessiert. "Es ist ein Tier 1 Asset, daran muss ich interessiert sein", habe er gesagt.Insgesamt habe Bristow noch einmal sein Interesse an Kupfer bekräftigt. In zehn Jahren werde Kupfer das wichtigste Metall auf dem Planeten sein - zumindest dann, wenn man an die Elektromobilitätsstory glaube. Er selbst glaube daran. Deshalb könne er sich einen Ausbau des Kupfergeschäfts bei Barrick Gold vorstellen. Aber er sei weit davon entfernt, einen Deal in diesem Bereich in naher Zukunft abzuschließen. Allerdings habe er in einem Nebensatz auch gesagt, dass er sich vorstellen könne, das Geschäft im Asien-Pazifik-Raum auszubauen. Das finde Markus Bußler sehr interessant. Warum?Wer einen Blick auf den Chart von K92 Mining werfe, der erkenne, dass die Aktie der absolute Überflieger sei. K92 produziere auf der Kainantu-Mine in Papua-Neuguinea. K92 sitze vermutlich auf über fünf Millionen Unzen und habe in den vergangenen Jahren erfolgreich eine Produktion aufgebaut. Im laufenden Jahr wolle man rund 120.000 Unzen produzieren, in der nächsten Ausbaustufe könnte man die Produktion vermutlich in Richtung 250.000 Unzen ausbauen. Das könnte durchaus ein Projekt sein, nachdem Barrick Ausschau halte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,50 EUR +0,61% (06.02.2020, 15:33)