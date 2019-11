Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,854 EUR +0,26% (08.11.2019, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,42 USD +0,37% (08.11.2019, 16:04)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,71 CAD +0,70% (08.11.2019, 16:07)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (08.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der kanadische Goldproduzent Barrick Gold habe in dieser Woche die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Dabei sei es dem Unternehmen gelungen, die Gewinn-Erwartungen des Marktes zu übertreffen. Zudem habe Barrick Gold die Dividende um 25 Prozent auf 0,05 Dollar je Aktie (vierteljährliche Zahlung) angehoben.Barrick Gold habe seinen Umsatz im Berichtszeitraum im Vergleich zum dritten Quartal 2018 um 46 Prozent auf 2,68 Milliarden Dollar gesteigert. Der bereinigte Gewinn habe auf 264 Millionen Dollar fast verdreifacht werden können. Der Gewinn je Aktie sei von 0,09 Dollar auf 0,15 Dollar gestiegen. Analysten hätten hier lediglich mit einem Ergebnis von 0,11 Dollar gerechnet.Im Zuge der Ergebnisveröffentlichung habe sich das Barrick Gold-Management weiter optimistisch gezeigt. Zum einen gebe sich das Unternehmen zuversichtlich, was das zusammen mit Newmont Goldcorp betriebene Joint Venture in Nevada angehe, zum anderen habe durch die Komplettübernahme von Acacia Mining den Weg ebnen können, einen jahrelangen Steuerstreit mit der Regierung in Tansania zu beenden.Dies dürfte die zukünftige Goldproduktion ankurbeln können. Im dritten Quartal sei Barrick ein Goldausstoß von 1,31 Millionen Unzen zu All-in-Kosten von 984 Dollar je Unze gelungen. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres seien es 1,15 Millionen Unzen zu All-In-Kosten von 785 Dollar je Unze gewesen. Im laufenden Jahr wolle Barrick Gold insgesamt zwischen 5,1 und 5,6 Millionen Unzen fördern.Trotz der starken Zahlen sei das Papier von Barrick Gold zuletzt aber etwas unter Druck geraten. Grund sei die Korrektur beim Goldpreis."Der Aktionär" rechnet aber damit, dass diese nur kurzfristiger Natur ist. Anleger bleiben deswegen bei Barrick Gold weiter an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link