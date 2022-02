Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Produktionszahlen habe der Goldproduzent Barrick Gold bereits im Januar bekannt gegeben. Heute habe der Konzern seine Finanzzahlen bekannt gegeben. Mit einem bereinigten Gewinn von 0,35 Dollar je Aktie für das vierte Quartal habe Barrick Gold 2 Cent über den Schätzungen der Analysten gelegen. Die Dividende werde auf 10 Cent je Aktie angehoben.Barrick habe gleichzeitig bekannt gegeben, dass man eine Performance-Dividende zusätzlich ausschütten wolle. Diese berechne sich wie folgt: Wenn der Nettocashbestand zwischen 0 und 500 Millionen Dollar liege, solle es pro Quartal zusätzlich 5 Cent geben, bei einem Nettocashbestand zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar solle es zusätzlich 10 Cent geben und bei einem Nettocashbestand über einer Milliarde würden zusätzliche 15 Cent je Aktie für die Anleger winken. Gleichzeitig habe der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Dollar bekannt gegeben.Auch zum Ausblick habe sich Barrick Gold geäußert: Im laufenden Jahr wolle der Konzern zwischen 4,2 und 4,6 Millionen Unzen Gold produzieren. Bei den Kosten scheine aber auch Barrick Gold die Inflation zu spüren. Sie sollten im laufenden Jahr zwischen 1.040 und 1.120 Dollar je Unze (all in sustaining) liegen. Zusätzlich wolle Barrick zwischen 420 und 470 Millionen Pfund Kupfer produzieren. Die Kosten sollten hier bei 2,70 bis 3,00 Dollar je Pfund liegen (aktueller Kupferpreis: 4,55 Dollar je Pfund).Mit den Zahlen für das abgelaufene Jahr könne Barrick überzeugen. Sicherlich sei es positiv, dass der Konzern die Aktionäre nun stärker am Erfolg des Unternehmens beteiligen wolle. Der Aktienrückkauf, den Newmont bereits vor über einem Jahr in die Wege geleitet habe, sollte die Barrick-Aktie in den kommenden Monaten stützen. Sicherlich sei die Kostenprognose etwas höher als von manch einem vermutet. Immerhin hätten die Kosten im vierten Quartal bei nur 971 Dollar gelegen. Aber die Inflation treibe insbesondere die Energiekosten nach oben. Diesel habe sich in den vergangenen Monaten deutlich verteuert. Aber das sei ein Problem, das die gesamte Branche treffe und nicht nur Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.