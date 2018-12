Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,43 EUR +1,87% (04.12.2018, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,42 EUR -0,44% (04.12.2018, 14:55)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,09 USD (19.11.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bussler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Trotz des schwachen Goldpreises habe sich der kanadische Titel wacker geschlagen. Die Barrick Gold-Aktie habe ihr Tief bereits im September eingezogen und steige seitdem. Vor allem die Fusion mit Randgold verleihe der Aktie Rückenwind. Seit Mitte Oktober konsolidiere Barrick Gold den Anstieg. Doch es sehe danach aus, als könnte in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen, ob es weiter aufwärts gehe.Seit Mitte Oktober befinde sich das Papier in einer Schiebezone zwischen 16,50 CAD (Kanadischen Dollar) auf der Unterseite und 17,50 CAD auf der Oberseite. Zwar sei einmal kurz der Ausbruch über die obere Begrenzung gelungen. Aber bislang müsse das als Bullenfalle gewertet werden. Der Widerstandsbereich um 17,50 CAD sei markant, wie man im Jahreschart sehe.Rückenwind komme derzeit vom Goldpreis. Der Goldpreis profitiere vor allem von einem schwächeren Dollar. Sollte es dem Edelmetall gelingen, über den Widerstandsbereich auszubrechen, dann dürfte dies auch der Barrick Gold-Aktie helfen, den Schwung zu entwickeln, der zuletzt gefehlt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: