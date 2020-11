NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,69 USD -0,22% (27.11.2020, 19:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

29,45 CAD -2,27% (27.11.2020, 22:19)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es seien die großen Werte wie Barrick Gold, die derzeit unter Druck kämen. Das seien Aktien, die in Fonds und ETFs hoch gewichtet seien. An der Stelle würden Zahlen keine Rolle mehr spielen. Investoren würden dem Goldsektor den Rücken kehren und ihre Anteile an Fonds verkaufen, die dann wiederum diese Werte auf den Markt werfen würden. Eine solche Bewegung sehe man laut Bußler häufig zum Ende einer Korrektur.Die aktuelle Lage bei Barrick Gold würde Bußler als "Kapitaluationsbewegung" beschreiben. Beim Papier des kanadischen Konzerns sei es in den vergangenen Wochen zu einem extremen Abverkauf gekommen. Die Barrick Gold-Aktie sei auf das Niveau vom April zurückgefallen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.11.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,98 EUR -2,66% (27.11.2020, 22:26)