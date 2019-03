Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

12,36 EUR +1,15% (29.03.2019, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,88 USD 0,00% (29.03.2019, 15:37)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,54 CAD -0,54% (29.03.2019, 15:40)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis sei gestern deutlich unter die Räder gekommen. Am Ende sei Gold sogar unter die Marke von 1.290 Dollar gerutscht. Doch am heutigen Tag setze der Goldpreis zu einem Rebound an. Die Minenaktien würden sich aber im frühen Handel nur leicht verbessert präsentieren. Die große Frage sei: Sei das Gewitter schon vorüber und böten sich gerade Kaufchancen oder sehe man nur eine Zwischenerholung?Zunächst: Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe sich in dem Trubel der vergangenen Tage gut gehalten. Angesichts dessen, dass der Goldpreis von seinem Zwischenhoch im Februar bei knapp 1.350 Dollar bis unter 1.290 Dollar zurückgesetzt habe, dürfe es durchaus als Erfolg gewertet werden, dass die Barrick-Aktie nahe eines 52-Wochen-Hochs notiere. Das Papier profitiere von dem neuen Joint Venture in Nevada mit Newmont Mining. Bei Barrick könnten Anleger schwache Tage zum Auf- oder Ausbau ihrer Position nutzen.Bei Kirkland Lake sehe die Lage etwas anders aus. Die Aktie habe in den vergangenen Wochen geradezu eine parabolische Bewegung an den Tage gelegt und habe nur eine Richtung gekannt: die nach oben. Doch mittlerweile scheine es chattechnisch eine (temporäre) Top-Bildung zu geben. Dazu habe man sich von Chairman Eric Sprott getrennt. Besonders heikel: Sprott habe bereits damit begonnen, eigene Aktien von Kirkland Lake zu verkaufen. Jetzt, da er kein Insider mehr sei, müsse er solche Verkäufe nicht mehr melden. Von daher sollten Anleger noch etwas Vorsicht walten lassen. Die Aktie sei nicht wirklich günstig. Zudem stelle sich nach wie vor die Frage, wieso Kirkland Lake die eigene Aktie bislang nicht als Akquisitionswährung eingesetzt habe.K92 Mining habe ebenfalls am blutigen Donnerstag Federn lassen müssen. Das Papier sei nach wie vor sehr spekulativ. Habe Anlegern aber seit Ende November mehr als 100 Prozent Kursgewinn beschert. Zuletzt habe "Der Aktionär" zur Mitnahme von Teilgewinnen geraten. Zwar habe K92 mit guten Bohergebnissen von Blue Lake aufwarten können. Doch ein Neueinstieg dränge sich auf dem aktuellen Niveau (noch) nicht auf. Das Papier weise zwar keine Überbewertung auf, aber sei auch nicht mehr extrem billig wie noch im Herbst 2018.Bei Barrick können Anleger schwache Tage zum Auf- oder Ausbau ihrer Position nutzen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: