Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,406 EUR -1,27% (17.05.2022, 16:42)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,34 CAD -0,08% (17.05.2022, 16:29)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,535 USD +0,07% (17.05.2022, 16:30)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSX-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldmarkt habe harte Wochen hinter sich. Das Edelmetall sei seit Ostermontag rund 200 Dollar in die Tiefe gerutscht. Gegenwehr der Bullen? Keine. Vor allem der extrem starke US-Dollar laste auf dem Goldpreis. Zudem pendle die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um den Bereich von 3 Prozent, was ebenfalls Druck ausübe. Noch härter habe es die Edelmetallaktien getroffen.Die Aktie von Barrick Gold, dem zweitgrößten Goldproduzenten weltweit, sei rund 20 Prozent in die Tiefe gerutscht. Dass es nicht noch tiefer gegangen sei, habe die Aktie sicherlich dem laufenden Aktienrückkauf zu verdanken sowie der hohen Dividende, die der Goldproduzent ausschütte. Angesichts einer Quartalsdividende von 0,20 Dollar je Aktie errechne sich eine Dividendenrendite von knapp vier Prozent. Und das sei etwas, was historisch gesehen bei Goldaktien so noch nicht gegeben habe. Damit liege man im Bereich von Value-Aktien.Technisch gesehen sei die Barrick Gold-Aktie in den Bereich von 20 US-Dollar zurückgefallen. Hier liege eine erste wichtige Unterstützung in Form des Hochs aus dem Januar des laufenden Jahres. Der Titel sei mittlerweile überverkauft. Die Aktie sei historisch betrachtet günstig bewertet. Die hohe Dividendenrendite sollte das Abwärtspotenzial begrenzen. Dazu habe Barrick Gold angekündigt, insgesamt eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Dollar zurückkaufen zu wollen. Auch das habe es in der Geschichte von Barrick Gold noch nicht gegeben.Natürlich hänge auch die Barrick Gold-Aktie am Goldpreis. Doch selbst ein Rutsch des Goldpreises in den Bereich von 1.750 Dollar dürfte die Dividendenfähigkeit von Barrick Gold nicht gefährden. Zudem scheine der ebenfalls stark überverkaufte Goldpreis gerade an einem Boden zu arbeiten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: