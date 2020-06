Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,32 EUR -0,91% (17.06.2020, 12:09)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,38 USD -1,46% (16.06.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

32,88 CAD -2,17% (16.06.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Goldminen hätten gestern einen schweren Stand gehabt. Hätten die Minen am Montag noch zulegen können, als der Goldpreis nachgegeben habe, so habe sich gestern das umgekehrte Bild geboten: Gold habe die Verluste wieder wettmachen können, dafür hätten sich die Goldminen schwach präsentiert. Auch das Papier des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe gestern nachgegeben. Dabei habe der Konzern eigentlich gute Neuigkeiten im Gepäck gehabt.Barrick Gold habe gestern bekannt gegeben, dass man 210 Millionen Dollar eingenommen habe. Der Konzern habe sich von einem Großteil seines Anteils an dem chinesischen Goldproduzenten Shandong Gold Mining getrennt. Barrick habe 79,3 Millionen Akten des Unternehmens zu 20,50 Hong-Kong-Dollar je Aktie verkauft. Umgerechnet habe das einen Verkaufserlös von 210 Millionen Dollar ergeben. Barrick halte nun noch 10,25 Millionen Aktien an Shandong oder rund zwei Prozent der ausstehenden Aktien des Konzerns. Die beiden Konzerne seien Partner in Argentinien auf der Veladero Mine.Der Verkauf der Aktien sei ein weiterer Schritt von Barrick Gold, bis zum Jahresende netto schuldenfrei zu werden. Der Wandel von Barrick Gold gehe damit weiter. Und die große Frage, die man sich sicher stellen müsse oder dürfe: Wann werde Barrick auf dem Übernahmesektor aktiv? Bislang habe es einige kleinere Beteiligungen gegeben, die Barrick Gold eingegangen sei. Der große Wurf sei aber bislang ausgeblieben - und das, obwohl sich der finanzielle Spielraum deutlich erhöht habe."Der Aktionär" denke nicht, dass Barrick Gold in Sachen Produktion ewig die zweite Geige hinter Newmont Goldcorp spielen wolle. Durchaus möglich, dass Barrick einen größeren Konkurrenten im Auge habe. Dabei könnte Kirkland Lake Gold nach der Detour-Übernahme ins Visier von Barrick Gold rücken. Barrick sei in der Vergangenheit an Detour interessiert gewesen. Die Spekulation jedenfalls sei nicht von der Hand zu weisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: