NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,33 USD +0,77% (10.02.2020, 15:30)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,29 CAD +0,33% (10.02.2020, 15:32)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (10.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold wolle der Ausbruch aktuell einfach (noch) nicht gelingen. Die Aktie mühe sich derzeit im Bereich von 25 Kanadischen Dollar ab. Doch die Marke erweise sich in Form des Zwischenhochs aus dem September des vergangenen Jahres als hartnäckig. Ein Ausbruch über diesen Bereich würde allerdings Potenzial bis in den Bereich des Hochs aus dem Jahr 2016 bei 30,03 Kanadischen Dollar eröffnen.Heute kämen gute Nachrichten aus Afrika, genauer gesagt aus Kenia. Nachdem Barrick Gold die Tochter Acacia wieder in den Konzern integriert habe, habe Barrick nicht nur die produzierenden Minen in Tansania erhalten, sondern auch die Explorationsgebiete von Acacia. Jetzt habe sich der Konzern mit der in London gelisteten Gesellschaft Shanta Gold auf den Verkauf des Explorationsprojekts in Kenia geeinigt. Barrick erhalte dafür 14,5 Millionen Dollar in einem Mix aus Cash und Aktien. Damit werde Barrick Gold gleichzeitig mit einem Anteil von 6,4 Prozent der fünftgrößte Aktionär bei Shanta Gold. Das Projekt, das Barrick verkaufe, habe eine Ressource von 1,18 Millionen Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Goldgehalt von 12,6 Gramm je Tonne. Acacia habe schon im Jahr 2010 mit der Exploration dieses Gebiets begonnen.Für Barrick seien 14,5 Millionen Dollar sicherlich kein allzu hoher Betrag. Allerdings verfolge der Konzern weiterhin seine Strategie, nicht zum Kerngeschäft gehörende Projekte abzustoßen. Kenia sei zudem nicht unbedingt als einer der großen Goldproduzenten Afrikas bekannt. Daher sei der Verkauf des Projekts nur folgerichtig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,652 EUR +0,20% (10.02.2020, 15:34)