NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,24 USD +4,10% (24.06.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,41 CAD +4,13% (24.06.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (25.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Stampede. Wikipedia erkläre den Begriff wie folgt: Stampede bezeichne ursprünglich eine unvermittelte Fluchtbewegung innerhalb einer Tierherde, die die gesamte Herde erfasse und diese unkontrollierbar mache. Später sei die Bezeichnung auch auf die Dynamik von Menschenmassen übertragen worden ( ) Eine Stampede sehe man derzeit auch im Goldbereich. Nachdem der Widerstand bei 1.375 Dollar genommen werde, würden die Massen zurück in den Sektor strömen.Gold habe im frühen Handel kurzzeitig die Marke von 1.430 Dollar beim Goldpreis überwunden. Und das Ganze beflügle natürlich auch die Goldminenaktien. Das Kapital fließe - wie praktisch immer - zunächst in ETFs und hochkapitalisierte Werte. Davon würden in der ersten Welle vor allem Aktien wie Barrick Gold profitieren, die hochgewichtet in ETFs seien und auch hoch liquide seien. Die Aktie habe gestern in Nordamerika noch einmal über vier Prozent zugelegt.Wie gestern bereits geschrieben: Viele würden auf den Rücksetzer warten. Doch die Edelmetalle seien dafür bekannt, dass sie jeden Trend ins Extreme ausdehnen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,412 EUR +1,22% (25.06.2019, 10:35)