Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,37 CAD -2,46% (28.10.2021, 23:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,94 USD -2,32% (28.10.2021, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD).Die Goldaktien hätten sich gestern schwach präsentiert. Die Barrick Gold-Aktie habe knapp 2,5 Prozent verloren. Das überrasche, habe der Goldpreis gestern doch im Plus notiert. Doch der Spielverderber sei schnell gefunden: Newmont. Die Nummer eins der Branche habe Q3-Zahlen präsentiert. Die seien schwach ausgefallen.Der bereinigte Gewinn für das dritte Quartal habe bei 0,60 Dollar gelegen und damit 0,13 Dollar niedriger als geschätzt. Nehme man das Ergebnis nach GAAP, dann sei sogar ein Verlust von 0,01 Dollar angefallen. Dieser Verlust sei zum großen Teil auf den Verlust aus dem bevorstehenden Verkauf der Conga-Mühle entstanden. Newmont habe die Prognose auf 6 Mio. Unzen gekappt. Die Probleme auf Boddington seien bereits bekannt gewesen. Jedoch habe man auch bei Nevada Gold Mines, dem Joint Venture mit Barrick Gold, Probleme. Diese seien aber inzwischen behoben. Dort habe die Goldstrike-Mühle praktisch über den gesamten Sommer hinweg teilweise abgeschaltet werden müssen. Darüber habe auch Barrick schon berichtet. Allerdings dürften auch die Zahlen von Barrick Gold darunter noch leiden. Barrick werde am 4. November melden.Keine guten Zahlen. Und das laste auf der gesamten Branche. Allerdings habe Newmont trotz aller Probleme im abgelaufenen Quartal den Cashbestand auf mittlerweile 4,6 Mrd. Dollar steigern können. Der Konzern verfüge insgesamt über 7,6 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln. Das zeige ziemlich eindrucksvoll, wie sich die Bilanz der Goldproduzenten in den vergangenen Quartalen gestärkt habe. Charttechnisch sei die Newmont-Aktien nach dem Rutsch angeschlagen und es dränge sich kein direkter Einstieg auf. Doch wenn sich der erste Rauch um die Zahlen lege, dann werde der Markt sehen, wie eindrucksvoll die Bilanz mittlerweile sei. Das sollte dem Kurs dann auch wieder Rückenwind verleihen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2021)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,284 EUR +0,46% (29.10.2021, 08:57)