Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Barrick Gold und Randgold würden sich Medienberichten zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Fusion befinden. Sie könnte Gerüchten zufolge heute noch vor Eröffnung des amerikanischen Aktienmarktes mitgeteilt werden. Offiziell gebe es noch keine Bestätigung und auch kein Dementi. Beide Konzerne hätten eine Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg abgelehnt. Käme es zu einem Merger, dann würde Barrick wohl die Nummer eins unter den Goldproduzenten bleiben, Randgold würde wiederum einen Schritt raus aus Afrika machen.Überraschend komme der Schritt dennoch, schließlich habe sich Barrick durch den teilweisen Verkauf seiner Tochter Acacia praktisch aus Afrika zurückgezogen. Komme nun der Zusammenschluss mit Randgold, würde man wieder groß in Afrika einsteigen. Interessant wäre er auch deshalb, weil Randgolds CEO Bristow noch 2017 einen spitzen Kommentar in Richtung Barrick gesandt habe, als er gemeint habe, die Probleme von Acacia in Tansania seien zum Großteil auf Barrick zurückgegangen. Es sollte also spannend werden - sollte es wirklich dazu kommen - wie die Spitzen der beiden Konzerne künftig zusammenarbeiten würden. Oder ob sogar einer den neu geformten Konzern verlassen würde, so Markus Bussler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Barrick Gold-Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:9,14 EUR +1,56% (24.09.2018, 10:07)