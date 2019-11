Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,42 EUR +0,47% (20.11.2019, 14:38)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,05 USD +0,95% (19.11.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,64 CAD +1,39% (19.11.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Barrick Gold sei mit dem Verkauf seines 50-Prozent-Anteils an der Super-Pit-Mine in Australien an Saracen Mineral einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Das Geld, immerhin rund 750 Millionen Dollar, solle zur Verbesserung der Bilanz genutzt werden. Doch offensichtlich schiele Barrick auch in Richtung weiterer Zukäufe. Das jedenfalls könne man den Worten von CEO Mark Bristow entnehmen.Die Überraschung: Offensichtlich erwäge Barrick nicht nur Zukäufe im Goldsektor, sondern wolle sich auch im Bereich Kupfer verstärken. Das sei gleich doppelt überraschend. Neben der Super-Pit-Mine in Australien werde auch die Lumwana-Kupfer-Mine in Sambia als eines der Assets gehandelt, die Barrick verkaufen möchte. Dass nun Barrick ausgerechnet wieder in Kupfer investieren möchte, scheine auf den ersten Blick ein Widerspruch. Doch Lumwana kämpfe in Sambia mit Stromausfällen, einer Regierung, die immer wieder höhere Steuern erwäge und noch dazu mit Schmelzbetrieben, die zuletzt wegen Wartungen geschlossen hätten. Barrick Gold dürfte Lumwana vor allem wegen dieser Gründe und nicht wegen des Rohstoffs Kupfer zum Verkauf stellen.Bristow scheine gegenüber Kupfer durchweg positiv eingestellt zu sein. "Wenn Sie wirklich an eine moderne und eine humanitäre Gesellschaft glauben, dann müssen Sie an Kupfer glauben", so Bristow. Das spreche dafür, dass sich der Konzern weiter im Kupferbereich engagiere und seine Assets eventuell noch ausbaue.Auch wenn Kupfer aktuell so etwas wie einen Dornröschenschlaf halte, habe Bristow mittel- bis langfristig sicherlich Recht. Ohne Kupfer gehe in einer modernen Gesellschaft nichts. Auch in Elektroautos werde beispielsweise deutlich mehr Kupfer benötigt als in herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Handys, Leitungen, Fernsehgeräte, Laptops, Tablets - ohne Kupfer sei all das nicht denkbar. Es seien nur wenige neue Projekte in Sicht, Experten würden daher davon ausgehen, dass der Kupfermarkt in ein Defizit fallen dürfte und die Preise langfristig steigend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: