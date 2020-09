Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.09.2020/ac/a/n)



Es gebe seit langer Zeit Neuigkeiten von dem riesigen Pascua-Lama-Projekt, das im chilenisch-argentinischen Grenzgebiet liege. Das Projekt habe vor Jahren als die Zukunft von Barrick Gold gegolten, habe sich dann jedoch als milliardenschwere Fehlinvestition entpuppt. Nach Problemen mit den Behörden und der Bevölkerung v.a. auf der chilenischen Seite des Projekts, sei der Bau eingestellt worden. Jetzt habe ein chilenisches Gericht das endgültige Aus des Projekts erklärt und Barrick Gold habe dieses Urteil akzeptiert und angekündigt, nicht dagegen vorgehen zu wollen. Offensichtlich wolle der kanadische Konzern einen Schlussstrich unter dieses eher unrühmliche Kapitel der Firmengeschichte ziehen. "Barrick ist seit dem Merger mit Randgold eine andere Gesellschaft geworden und wie wir haben einen Fokus darauf, ein gutes Verhältnis mit der Bevölkerung zu entwickeln", heiße es von Seiten Barricks.Dass Pascua-Lama vom Tisch sei, sei keine große Überraschung. Es habe zwar immer einmal Gerüchte gegeben, Barrick Gold könnte einen Plan entwickeln, nur den argentinischen Teil des Projekts in Produktion zu bringen. Das passe aber wohl tatsächlich nicht mehr zur Firmenphilosophie. Barrick Gold sei mit den vorhandenen Projekten gut aufgestellt und die deutlich verbesserte Liquiditätslage versetze den Konzern in die komfortable Situation, künftig durch gezielte Zukäufe wachsen zu können. Die Barrick Gold-Aktie bleibe sicher ein Top-Pick im Bereich der großen Goldproduzenten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2020)