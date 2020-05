Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Nachdem das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten am Donnerstag unter Druck geraten sei, sei es am Freitag zu einer deutlichen Erholung gekommen. Was sei geschehen? Noch am Donnerstag schien der Streit zwischen der Regierung Papua-Neuguineas auf der einen und Barrick Gold und Zijin Mining auf der anderen Seite zu eskalieren. Der Grund: Progera. Die Goldmine, die Barrick und Zijin in einem Joint-Venture betreiben würden.Die Regierung von Papua-Neuguinea verweigere die beantragte Verlängerung der Abbaulizenz um weitere 20 Jahre und habe sogar mit der Enteignung des Projekts gedroht. Dies wiederum habe nach Barrick Gold auch Joint-Venture-Partner Zijin Mining auf den Plan gerufen. Der Konzern habe Papua-Neuguinea vor einer Verschlechterung der Beziehungen mit China gewarnt, sollte die Minenlizenz nicht erteilt werden. Jetzt scheine etwas Bewegung in die zuletzt doch festgefahrenen Fronten zu kommen. Und diese Bewegung komme ausgerechnet von einem Gericht in Papua-Neuguinea. Dieses habe angeordnet, dass die Regierung den Sachverhalt noch einmal prüfen solle. Zudem sollten sich die Parteien - also Barrick Gold und Zijin Mining auf der einen Seite, die Regierung von Papua-Neuguinea auf der anderen Seite - an einen Tisch setzen und über den Sachverhalt sprechen. In einer Woche sollten die Parteien dann wieder vor dem Gericht erscheinen und berichten. Sollte es zu keiner Einigung kommen, solle ein Mediator bestellt werden, der sich der Sache annehme."Der Aktionär" bleibe bei seiner Meinung: Hier dürfte vermutlich eine finanzielle Lösung gefunden werden. Papua-Neuguinea scheine einen größeren (finanziellen) Anteil an dem Projekt haben zu wollen. Hier scheine sich ein ähnlicher Weg anzubahnen wie bei Acacia (jetzt wieder Barrick Gold) in Tansania. Eine Enteignung erscheine hier für beide Parteien keine vernünftige Lösung zu sein. Spannend werde es für Barrick-Gold-Anleger zudem am Mittwoch. Dann wolle der Konzern seine Q1-Finanzzahlen vorlegen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2020)