Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,062 EUR +0,08% (18.08.2021, 11:59)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,97 USD -1,09% (17.08.2021, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

25,19 CAD -0,71% (17.08.2021, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (18.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Gold tue sich schwer, über den ersten wichtigen Widerstand bei 1.793 USD auszubrechen. Auch die Minenaktien hätten sich in den vergangenen Tagen aus Sicht der Bullen nicht mit Ruhm bekleckert. Die Barrick Gold-Aktie habe kaum von dem Goldpreisanstieg an den Vortagen profitieren können.Jetzt sei bekannt geworden, dass sich ein Milliardär aus der Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten verabschiedet habe. Kein geringerer als Stanley Druckenmiller habe sich mit seinem Family Office von seinem Bestand an Barrick Gold-Aktien getrennt. Demnach habe Druckenmiller im zweiten Quartal 3,61 Mio. Aktien von Barrick Gold verkauft. Druckenmiller gelte eigentlich als jemand, der bullish für den Goldpreis eingestellt gewesen sei. Von daher möge dieser Zug überraschen. Doch er dürfte sicherlich der eher schwachen Kursentwicklung der Barrick Gold-Aktie geschuldet sein.Nun sei die Krux an der Geschichte: Diese 13F Fillings, die veröffentlicht würden, würden sich immer auf das vorangegangene Quartal beziehen. Diese Fillings würden nichts über die aktuelle Positionierung aussagen. Dennoch dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass Druckenmiller bei Barrick Gold erneut eingestiegen sei. Zu schwach habe die Aktie in den vergangenen Monaten performt.Aus Sicht der Bullen lasse der Chart derzeit wenig Aussicht auf Besserung zu. Die Barrick Gold-Aktie müsste zunächst einmal den Bereich rund um 21 USD zurückerobern, um sich in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Dass das Papier des kanadischen Konzern aber nicht von dem Anstieg des Goldpreises in den vergangenen Tagen habe profitieren können, sei alles andere als erfreulich. Und so sei es durchaus möglich, dass die Barrick Gold-Aktie noch einmal das Tief aus dem Februar bei 18,67 USD testen werde. Auf der Oberseite bedürfe es tatsächlich eines Ausbruchs über 21 USD gefolgt von einem Anstieg über das Zwischenhoch von Ende Juli bei 21,80 USD, um die Bullen zurück ins Spiel zu bringen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: