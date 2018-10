Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,37 EUR +2,80% (26.10.2018, 16:11)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

12,85 USD +2,23% (26.10.2018, 15:57)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Das Wertpapier sei gestern deutlicher unter Druck gekommen. Zum einen hätten die misserablen Zahlen von Goldcorp die Aktie in die Tiefe gerissen. Zum anderen habe Barrick Gold selbst gemischte Zahlen gemeldet. Aus charttechnischer Sicht sei die Konsolidierung aber überfällig. Auf diese Marken sollten Investoren jetzt achten.Nach einem Anstieg von 9,50 USD im Tief auf 14,00 USD im Hoch binnen etwas mehr als einem Monat sei eine Konsolidierung nicht nur nötig, sondern gesund. Der Anstieg habe mehr als 30% betragen. Zwei Marken würden als mögliche Korrekturpunkte hervorstechen. Zum einen sei das die Unterstützung bei 12,36 USD. Dort würden sich zum einen das 38,2%-Fibonacci Retracement, zum anderen auch die 200-Tage-Linie befinden. Halte diese Unterstützung nicht, würden sich die Augen auf den Bereich um 11,30 USD richten. Dort befinde sich das 61,8%-Fibonacci.Dazwischen sind noch untergeordnete Unterstützung beim 11,80 USD, dem 50%-Retracement, so Markus Bussler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Barrick Gold-Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2018)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,32 EUR +1,71% (26.10.2018, 15:48)