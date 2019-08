NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,64 USD -0,27% (22.08.2019, 01:39)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,80 CAD -0,32% (21.08.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten halte sich weiter wacker. Während der Goldpreis mit der Marke von 1.500 Dollar kämpfe, befinde sich die Aktie weiter in Schlagdistanz zu einem neuen Jahreshoch. Die relative Stärke sei ein gutes Zeichen für den gesamten Sektor. Das liege vor allem an der Gewichtung, die das Papier in den wichtigsten Minenindices, allen voran im GDX, habe.Barrick Gold und Newmont Goldcorp seien mit mehr als zehn Prozent im GDX gewichtet. Mit einer gemeinsamen Gewichtung von mehr als 20 Prozent hätten beide Titel einen entsprechend hohen Einfluss auf die Entwicklung des GDX.Das Problem: Beide Aktien würden deutlich unter dem Hoch aus dem Jahr 2016 notieren. Und das wiederum belaste den GDX, der ebenfalls noch nicht sein Hoch aus dem Jahr 2016 wieder erreicht habe. Das habe sicherlich mit den Übernahmen zu tun, die beide Konzerne getätigt hätten. Barrick Gold habe Randgold Resources übernommen, Newmont habe sich Goldcorp einverleibt. Dadurch sei die Aktienanzahl gestiegen (auch wenn man im Gegenzug Produktion dazu bekommen habe). Das sorge für eine gewisse Verwässerung und habe sicherlich die Performance belastet. Für die Minenindices sei es aber wichtig, dass Barrick und Newmont Goldcorp ihren Performance-Abschlag, den sie seit 2016 gegenüber vielen anderen Produzenten entwickelt hätten, allmählich aufholen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,788 EUR -0,19% (22.08.2019, 15:13)