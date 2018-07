Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,94 EUR -0,73% (16.07.2018, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,97 Euro -0,81% (16.07.2018, 16:43)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 12,82 -0,70% (16.07.2018, 16:30)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in Q2 1,07 Mio. Unzen Gold produziert. Zugleich habe es seine Prognose für das Gesamtjahr mit 4,5 bis 5,0 Mio. Unzen Gold bestätigt. Auf den ersten Blick werde ersichtlich, dass H2 deutlich besser laufen sollte als das erste. Es schwebe die latente Gefahr über der Aktie, dass der Ausblick doch noch gesenkt werden müsse. Das habe Barrick Gold übrigens schon getan - und zwar mit Blick auf die Kupferproduktion. Hier sei die Prognose von ursprünglich 385 bis 450 Mio. Pfund auf nur noch 345 bis 410 Mio. gefallen. Und das Ganze bei gleichzeitig steigenden Kosten.Keine guten Neuigkeiten also für Investoren. Die gute Nachricht komme jedoch von der Kursreaktion. Das Wertpapier trotze nämlich zum einen der schwachen Entwicklung des Goldpreises (und des Kupferpreises) als auch der gesenkten Prognose im Kupfersektor. Und diese offensichtliche Gleichgültigkeit des Marktes deute darauf hin, dass inzwischen viele negative Nachrichten bereits eingepreist seien. Und das gelte nicht nur für Barrick Gold, sondern für die gesamte Minenbranche.Die Minen würden sich aktuell gegen den Negativtrend stemmen, der insbesondere von den Edelmetallen komme. Und das sei ein gutes Zeichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: