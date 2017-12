Mobile Technologien und E-Commerce-Systeme treiben den bargeldlosen Zahlungsverkehr voran

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de)Als bargeldloser Zahlungsverkehr wird der Transfer von Zahlungsmitteln ohne Bargeld verstanden. In den letzten Jahren ist vor allem dank allgegenwärtiger Verbreitung des Internets und mobiler Technologien die Bedeutung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs erheblich gestiegen. So ist mittlerweile ganze Dienstleistungsbranche entstanden, die den bargeldlosen Zahlungsverkehr als gängiges Verfahren zu etablieren versucht. Neue und bereits bekannte Zahlungsdienstleister wie Paypal oder Alipay geben hier den Ton an. Dank ihrer nahtlosen Einbindung in alle gängigen E-Commerce Systeme bieten sie eine benutzerfreundliche und besonders einfache Komplettlösung für Online-Zahlungen. Dieser Trend lässt sich auch im stationären Handel und Service fortsetzen. Auch in Deutschland bieten immer mehr Nichtbanken ihre Dienstleistungen für bargeldlose Transaktionen an. So wird Mobile und Micro Payment zunehmend mehr in Geschäften und an Tankstellen benutzt, was das Smartphone zu einer Art zweiten Geldbörse macht. Viele Anbieter wie beispielsweise smava.de gewähren schnell und kostengünstig Kreditkarten und private Kredite zu preiswerten Konditionen.Zwar haben die Konsumenten noch berechtigte Ängste, da ihnen die Sicherheitsaspekte solcher Innovationen Sorgen bereiten. Immer wieder schaffen es Cyber-Kriminelle auch den sichersten Schutz zu knacken. Auch der Freiheitsgedanke und die damit verbundene Angst vor Überwachungsstaat, der die Daten zu Überwachungszwecken missbrauchen könnte sind groß.Doch in der modernen Welt sind die Effizienz und die Möglichkeit schnell und in Echtzeit Transaktionen zu tätigen wichtige Faktoren, die Konsumenten immer mehr davon überzeugen, auf bargeldlose Alternativen umzusteigen. Doch auch die Flexibilität und digitale Kontrolle über die Zahlungsvorgänge sind weitere wichtige Aspekte.