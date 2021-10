Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

Kurzprofil Barclays PLC:



Barclays PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) ist ein Finanzdienstleister, der im Banking, Investmentbanking, Kreditkartengeschäft und Investment-Management tätig ist und einen der größten Finanzdienstleistungs-Konzerne in Großbritannien darstellt. Die weltweiten Tätigkeiten des Unternehmens umfassen private und gewerbliche Bank- und Kreditdienstleistungen sowie Vermögens- und Investmentverwaltungen in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien. (25.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) weiterhin zu kaufen.Das Q3-Zahlenwerk sei operativ besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür sei neben der verbesserten Aufwands-Ertragsquote auch die niedriger als erwartete Kreditrisikovorsorge gewesen. Auf Segmentebene habe eine teilweise deutliche Ergebnisverbesserung in allen Bereichen verzeichnet werden können. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten nach Erachten des Analysten auf einem soliden Niveau gelegen.Zudem habe die Bank die Mittelfrist-Guidance (Eigenkapitalrendite: >10%; Aufwands-Ertragsquote: <60%; harte Kernkapitalquote: 13%-14%) bestätigt und den Ausblick für das laufende Jahr (Eigenkapitalquote: >10%; harte Kernkapitalquote: über dem Mittelfristziel; neu: Kreditrisikovorsorge in den kommenden Quartalen unter den historischen Werten; Aufwendungen in 2021 bei rund 12,0 (2020: 13,7) Mrd. GBP) erweitert. Unter Berücksichtigung der Zahlen der ersten neun Monate erachte der Analyst die Guidance für realistisch.Lennertz hebe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 29,36 (alt: 26,61) GBp; DPS 2021e: 6,00 (alt: 5,00) GBp; EPS 2022e: 24,59 (alt: 23,85) GBp; DPS 2022e: 8,00 (alt: 7,00) GBp) an.