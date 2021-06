Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

2,10 EUR -1,87% (15.06.2021, 09:13)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

179,10 GBp -0,17% (15.06.2021, 09:02)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (15.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Eigentlich sollten am 19. Juni in Großbritannien alle Corona-Einschränkungen der Regierung aufgehoben werden. Doch dazu werde es nicht kommen. Nachdem die 7-Tage-Inzidenzen auf über 90 gestiegen sei und sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von zwei Wochen verdoppelt habe, würden die Lockerungen um mindestens vier Wochen verschoben. Doch inwieweit die Delta-Variante des Coronavirus sogar zu neuen Beschränkungen führen könnte, sei noch unklar. DER AKTIONÄR beleuchte in diesem Zusammenhang die Großbank Barclays, die auf der Insel viel ihres Geschäftes mache.Bisher sei die Lage bei Barclays entspannt, mit 16 von insgesamt 25 Analysten würde die Mehrheit immer noch zugreifen. Zum Verkauf empfehle nur ein Experte, die restlichen acht würden dabei bleiben. Dabei liege das von allen durchschnittlich ausgegebene Kursziel mit 208 GBp immerhin noch 16 Prozent über dem aktuellen Niveau. Dabei spiele sicher auch eine Rolle, dass mit 7,2 Prozent im laufenden Jahr ein sehr starkes Wirtschaftswachstum erwartet werde. Das prognostiziere die OECD.Wachse eine Volkswirtschaft kräftig, würden die Geldhäuser in der Regel über steigende Zinsen und eine höhere Kreditvergabe profitieren. Das gelte auch aktuell für Barclays. Zumal die Bank of England ebenso wie die anderen großen Notenbank unter Druck stehe die Leitzinsen zu erhöhen. Die Barclays-Aktie sei aufgrund der Gewinnerwartungen noch immer eine der günstigsten in Europa. Das 2021er-KGV belaufe sich nur auf 8. Im Vergleich dazu sei die Peergroup mit im Schnitt 12 teuer.Wegen der neuen Delta-Variante sei Barclays etwas unter Druck geraten und unter die GD50 bei 183 GBp gefallen. Werde diese Hürde wieder genommen, müsste der Widerstand bei 187 GBp geknackt werden. Als Unterstützung fungiere die GD100 um 171 GBp. Seit Empfehlung des AKTIONÄR stehe die Barclays-Aktie satt im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barclays-Aktie: