Börsenplätze Barclays-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

2,14 EUR +0,94% (22.03.2021, 12:55)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

1,84 GBP +1,79% (22.03.2021, 13:02)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (22.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Barclays habe im Februar besser als erwartete Jahreszahlen vorgelegt. Auch der Ausblick auf 2021 passe. Aus Sicht des "Aktionär" habe der Titel trotz der jüngsten Kursgewinne immer noch Luft nach oben. Zu der Einschätzung kämen auch die Analysten von J.P. Morgan, die die britische Bank mit einem attraktiven Kursziel versehen würden. Die Aktie gewinne aktuell rund ein Prozent.Konkret habe die US-Bank die "overweight-Einstufung" bestätigt, aber das das Kursziel für Barclays von 190 auf 210 Pence (entspreche 2,44 Euro) angehoben. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 16 Prozent Aufwärtspotenzial.Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung britischer Banken dürfte enden und Barclays bleibe sein "Top Pick", so Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie zu britischen Bankenwerten. Der Ausblick auf Kapitalausschüttungen an die Aktionäre dürfte sich in den nächsten zwölf Monaten deutlich verbessern. Zudem sollten sich die Aussichten für die heimischen Nettozinserträge deutlich aufhellen.Vor allem aus zwei Gründen dürften 2021 die Gewinne signifikant steigen: Zum einem würden die gestiegenen Kapitalmarktzinsen der britischen Bank in die Karten spielen. Das führe perspektivisch zu besseren Zinsmargen und damit zu einem besseren Zinsergebnis.Trotz des jüngsten Kursanstiegs sei die Barclays-Aktie mit einem 2021er KGV von elf noch unterbewertet. Zum Vergleich: Für die Gesamt-Branche in Europa werde ein Wert von 13 geschätzt. Ein weiteres Pro-Argument für die Aktie sei die ordentliche Dividenden-Rendite von rund zwei Prozent.Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link