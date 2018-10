London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (26.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Sowohl das EBT als auch das Nettoergebnis hätten die Erwartungen in Q3/2018 erneut übertreffen können. Das Zahlenwerk habe nach Ansicht des Analysten überzeugen können, auch wenn die besser als erwartete Ergebnisentwicklung vor allem auf die niedrige Risikovorsorge zurückzuführen gewesen sei. Wie schon in den beiden Vorquartalen habe insbesondere die Performance im Handelsgeschäft hervorgestochen. Zusammen mit der UBS Group habe Barclays hier bisher die beste Performance der globalen Investmentbanken erzielen und Unternehmensangaben zufolge erneut Marktanteile gewinnen können.Rießelmann habe seine Ergebnisprognosen erhöht. Da Barclays sowohl auf dem Heimatmarkt als auch in der Investmentbank seit drei Quartalen überzeugende Ergebnisse liefere und die größten Rechtsrisiken ad acta gelegt seien, sei der Bewertungsabschlag der Aktie (KBV 2018e: 0,6; Peer Group: 1,0) nach Meinung des Analysten vornehmlich auf den Brexit und die daraus möglicherweise folgenden ökonomischen Konsequenzen für die britische Wirtschaft zurückzuführen.Da das Risiko eines "No-Deals" zuletzt aus Sicht von Markus Rießelmann, gestiegen ist, hat der Analyst von Independent Research, sein Kursziel von 2,15 GBP auf 1,95 GBP reduziert und votiert vorerst weiter mit "halten" für die Barclays-Aktie. (Analyse vom 26.10.2018)Börsenplätze Barclays-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:1,8994 EUR -1,98% (26.10.2018, 16:31)