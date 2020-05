ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (22.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) und senkt sein Kursziel.Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2020 habe aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Abschreibungen auf Kredite deutlich unter den Erwartungen gelegen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank bekannt gegeben, dass sowohl die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr (6,0 GBp je Aktie) als auch die Zwischendividende für das erste Halbjahr 2020 ausgesetzt würden. Dieser Schritt sei zwischenzeitlich von dem Analysten erwartet worden und füge sich in den allgemeinen Trend der Branche in der aktuellen Situation ein. An der langfristigen Guidance einer Eigenkapitalquote von mehr als 10% sowie einer Aufwands-Ertragsquote von weniger als 60% halte die Bank jedoch fest. Der Analyst senke seine Prognosen (EPS 2020e: 12,33 (alt: 18,97) GBp und EPS 2021e: 18,33 (alt: 20,59) GBp; DPS 2020e: 4,50 (alt: 8,60) GBp).Bei einem neuen Kursziel von 0,98 (alt: 1,47) GBP bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Barclays-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:1,165 EUR +0,17% (22.05.2020, 11:29)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:1,04 GBP +0,02% (22.05.2020, 11:47)