Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

2,0795 EUR -1,45% (23.03.2021, 12:16)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

1,805 GBP -0,99% (23.03.2021, 12:02)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (23.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während in Deutschland die Diskussionen über das Impf-Tempo weitergehen würden, würden andere Länder bereits Teile des öffentlichen Lebens öffnen. Ein Beispiel dafür sei Großbritannien. Seit Monaten gelte die Insel als Vorreiter bei den Impfungen. Das zahle sich nun auch für Aktionäre der Großbank Barclays aus, der goldene Zeiten bevorstehen könnten.Stand heute habe Großbritannien 49 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal geimpft. In Deutschland seien es erst 22 Prozent. Auf der Insel habe das schon in den letzten Monaten offenbar zu Aufholprozessen geführt. Die Wirtschaft sei nach Daten des staatlichen Statistikamtes ONS in den ersten beiden Monaten des Jahres trotz Lockdown stärker als erwartet gewachsen. Zudem würden die Preise am Immobilienmarkt und ebenso die Zinsen steigen.Davon profitiere im Übermaß Barclays. Die Großbank sei einer der größten Player auf der Insel und stark im Kreditgeschäft verankert. Zudem gelte das Finanzinstitut als Platzhirsch im Investmentbanking in Europa. Wie die Konkurrenten in den USA dürfte bei den Briten das Handelsgeschäft besonders stark verlaufen sein. Analysten würden damit rechnen, dass sich die Erträge der Aktiensparte, die auch Börsengänge umfasse, gegenüber dem vierten Quartal 2020 verdoppelt hätten.In den letzten Wochen sei die Notierung seitwärts gelaufen und hänge derzeit an der Unterstützung bei 180 Britischen Pence. Allerdings könnten die Quartalszahlen am Freitag, dem 30. April, neue Impulse liefern. Zudem könnte der Ausblick aufgrund der guten Wirtschaftslage in Großbritannien angehoben werden. Mit einem erwarteten KGV von 10 für das laufende Jahr sei die Aktie trotz der Rallye seit letztem Herbst immer noch auffallend niedrig bewertet. Die Peers kämen auf einen Durchschnitt von 14 in Europa.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barclays-Aktie: