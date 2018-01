London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (10.01.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Barclays müsse in Q4/2017 Abschreibungen auf latente Steuerguthaben von rund 1,0 Mrd. GBP vornehmen. Ursächlich sei die am 22.12.2017 verabschiedete US-Steuerreform. Unternehmensangaben zufolge werde sich die harte Kernkapitalquote nach Basel III (zum 30.09.2017: 13,1%; zum Vergleich Deutsche Bank: 13,8%) dadurch um rund 20 Basispunkte reduzieren, so dass das Dividendenpotenzial nach Ansicht des Analysten begrenzt bleibe. Die vorgelegten Eckdaten der Deutschen Bank (erwarteter Rückgang der Erträge im Handels- und Finanzierungsgeschäft von 22%) würden für Barclays auf der Ertragsseite ein ähnlich enttäuschendes Q4 verheißen. Während die Erträge im Handelsgeschäft bei Barclays in Q3/2017 um 31% zurückgegangen seien, seien sie bei der Deutschen Bank um 30% gefallen.Rießelmann habe seine EPS-Erwartung für 2017 aufgrund der Abschreibungen auf -10,93 (alt: -4,97) GBp reduziert. Für 2018 erwarte er weiterhin ein EPS von 15,02 GBp.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Barclays-Aktie. Das Kursziel werde bei 1,75 GBP belassen. (Analyse vom 10.01.2018)Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,274 EUR -0,85% (10.01.2018, 09:50)